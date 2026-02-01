Политическата картина в Германия претърпява ключова промяна в началото на годината. Обществената подкрепа за консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц бележи възход, изравнявайки се напълно с тази на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Това сочат най-новите данни от социологическо проучване на института ИНСА, поръчано от изданието „Билд“ и цитирано от ДПА.

Ако парламентарните избори се провеждаха в края на януари, 26 процента от германските гласоподаватели биха дали своя вот за консервативния съюз ХДС/ХСС. Този резултат поставя формацията на Мерц на равна нога с АзГ, която в продължение на седмици удържаше самостоятелно лидерската позиция със същия процент, изпреварвайки всички партии от управляващата коалиция.

Заличаването на преднината на крайнодесните маркира важен психологически момент в германския политически живот. За последен път подобен паритет между двете водещи политически сили е регистриран през септември миналата година.

Проучването отчита и позитивна тенденция за социалдемократите. Германската социалдемократическа партия (ГСДП), която е по-малкият коалиционен партньор на Мерц, регистрира повишение с един процентен пункт. С подкрепа от 16 на сто, партията постига най-добрия си резултат от юни 2025 г. насам, което индикира леко съживяване на доверието в тази част от политическия спектър.

При останалите парламентарно представени сили ситуацията се запазва стабилна. Зелените и Левицата запазват позициите си от предходното изследване, като получават съответно 11 и 10 процента доверие от избирателите.

Тревожна остава картината за по-малките политически играчи. Формацията „Алианс за социална справедливост и икономически разум“ (4 процента) и Свободната демократическа партия (3 процента) остават под прага за влизане в законодателния орган. При хипотетичен вот днес, тези партии не биха намерили място в Бундестага.

Изследването на ИНСА е реализирано в периода между 26 и 30 януари сред представителна извадка от 1204 пълнолетни германски граждани. Резултатите очертават оспорвана битка за лидерството в обществените нагласи, където лагерът на канцлера вече диша във врата на крайнодесните опоненти.