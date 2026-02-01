Първото безпилотно метро в Русия ще започне официално да превозва пътници през 2027 година. Новината беше съобщена от Посолството на Русия в България чрез социалните мрежи, като се уточняват етапите на внедряване на иновативната транспортна система.

В момента технологията преминава през активна фаза на тестове, които се провеждат без присъствието на пътници. За да се гарантира пълната безопасност на процеса, в кабината на влака все още присъства машинист. Неговата роля е да контролира работата на автоматизираните системи и да следи за правилното функциониране на оборудването в реална среда.

Тестовете обхващат ключови компоненти на безпилотното управление. Специално внимание се отделя на системите за автоматично ускорение, контрол на скоростта и прецизно спиране. Внедрено е и „машинно зрение“, чиято цел е да открива аномалии в тунелите, както и да разпознава автоматично хора или чужди предмети върху релсите. Цялата информация се обменя в реално време с контролния център за управление на трафика.

Според заложения график, до края на 2026 година трябва да бъде напълно готов работещ прототип на иновативния влак. Той ще оперира по линията пробно, спазвайки стандартните интервали на движение на московското метро от 90 секунди в пиковите часове. След старта на превозите с пътници през 2027 година, плановете предвиждат цялостната първа линия на безпилотното метро да бъде пусната в пълна експлоатация до 2030 година.