Пекин и Москва с амбиция за „нови хоризонти“ в двустранните отношения през 2026 г.

Висшият дипломат на Китай Ван Йи заяви пред руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, че отношенията между Пекин и Москва могат да „открият нови хоризонти“ през тази година, става ясно от официално изявление на китайското външно министерство.

През последните години Китай и Русия значително засилиха икономическото си сътрудничество и дипломатическите контакти, като стратегическото им партньорство се задълбочи особено след руската инвазия в Украйна в началото на 2022 г.

Ван Йи се срещна с Сергей Шойгу в Пекин в рамките на пореден кръг от т.нар. „стратегически комуникации“ между двете държави.

Китай и Русия трябва да работят заедно за поддържането на мултилатерализма в период на „смут“ и да защитават равноправен и подреден многополюсен свят, е заявил Ван Йи, цитиран от АФП.

По думите му Пекин е готов да задълбочи стратегическата координация с Москва, така че китайско-руските отношения да постигнат „нов пробив“ през новата година.

Срещата в китайската столица се състоя на фона на съобщения от САЩ, че Вашингтон е близо до постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Паралелно с това най-високопоставеният икономически пратеник на Русия е провел изненадващи разговори с американски представители във Флорида, посветени на конфликта.

Китай продължава да се представя като неутрална страна във войната, като подчертава, че не доставя смъртоносна помощ на нито една от страните, за разлика от САЩ и други западни държави. В същото време Пекин остава близък политически и икономически партньор на Москва, а държавите от НАТО нееднократно заявяват, че Китай е „решаващ фактор“ за продължаването на войната, която официално така и не е осъдил.