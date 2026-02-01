НА ЖИВО
          Петер Мадяр и „Тиса“ разклащат властта на Орбан: корупцията като ахилесова пета на „Фидес“

          1 февруари 2026 | 01:26
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Колежът „Матиаш Корвинус“ (MCC) в Будапеща е сред ключовите опорни точки на управлението на Виктор Орбан. Частната институция, финансирана основно чрез 10% дял в държавната петролна и газова компания, функционира като мозъчен тръст за националконсервативни идеи и елитна школа за кадри на партията „Фидес“.

          Въпреки това, в кафене „Скрутън“ към MCC двама студенти открито изразяват симпатии към „Тиса“опозиционната партия, водена от Петер Мадяр, бивш кадър на „Фидес“, който заклеймява Орбан като корумпиран тиранин. След като разбират, че разговарят с кореспондент на The Economist, те внезапно отказват да продължат разговора за политика.

          Мадяр вдъхновява унгарците – особено младите – както никой друг политик след завръщането на Орбан на власт през 2010 г. Част от възхода му се дължи на личната харизма и постоянните обиколки из страната, но най-силното му оръжие са атаките срещу корупцията.

          От идването на Орбан на власт „Фидес“ в голяма степен е овладяла съдебната система и медиите, а приближени до премиера са натрупали огромни богатства. Нарушенията на върховенството на закона доведоха до замразяване на милиарди евро европейски средства, а икономическият растеж остава вял от края на 2022 г.

          „Когато икономиката вървеше добре, хората не се дразнеха толкова от корупцията“, казва дългогодишен чуждестранен инвеститор в Унгария.

          През март миналата година държавен одит разкри сериозни нередности във фондации, свързани с централната банка, с липсващ отчет за над 1 млрд. долара. В последния си индекс „Трансперънси интернешънъл“ определи Унгария като най-корумпираната държава в ЕС за трета поредна година.

          Мадяр се появи на политическата сцена в началото на 2024 г., след като разкри опити във „Фидес“ да бъдат прикрити служители, замесени в случай на сексуално насилие над дете. Като дългогодишен член на партията и бивш съпруг на министър на правосъдието, той разполагаше с вътрешна информация. След като пое ръководството на „Тиса“, формацията спечели 30% на изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

          Оттогава Мадяр действа предпазливо и дисциплинирано – позиционира се център-дясно, избягва открито либерални каузи и се фокусира върху корупцията, инфлацията и разпада на обществените услуги, особено здравеопазването. Той скъса с досегашните опозиционни партии, а кандидатите на „Тиса“ са предимно политически новаци с авторитет в местните общности.

          Социологическите проучвания повече от година дават преднина на „Тиса“. Последното изследване на „Медиан“ показва 40% за „Тиса“ срещу 33% за „Фидес“. Медии, близки до властта, атакуват Мадяр с лични обвинения, които той отрича и които не намират широк обществен отзвук.

          „Обвиненията не полепват по Мадяр, подобно на Тръмп“, коментира инвеститорът Кристиан Орбан (без роднинска връзка с премиера).

          Преднината обаче не гарантира победа.

          „Изборите ще бъдат свободни, но не и честни“, предупреждава политологът Петер Креко от мозъчния тръст Political Capital.

          „Фидес“ разполага с огромно финансово и пропагандно предимство, включително чрез социални раздавания – разширени данъчни облекчения за майки и 13-а и 14-а пенсия за пенсионерите, както и доминиращ контрол върху обществените медии и регионалния печат.

          Най-същественият фактор остава избирателната система, променена от Орбан. От 199 депутати 106 се избират в едномандатни райони, което структурно облагодетелства най-голямата партия. Според „Евразия груп“ „Тиса“ трябва да изпревари „Фидес“ с 4–5 пункта, за да постигне парламентарно мнозинство – цел, която засега изглежда постижима.

          Орбан представя Мадяр като марионетка на ЕС, докато лидерът на „Тиса“ внимателно избягва асоциации с международни либерални кръгове, залагайки на вътрешното недоволство и темата за корупцията.

