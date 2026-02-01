Пезешкиан увери Сиси: Иран не търси война със САЩ

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран не търси конфликт със Съединените щати, подчертавайки, че евентуален сблъсък няма да бъде от полза за нито една от страните, предаде АФП.
По информация на иранското президентство Пезешкиан е провел телефонен разговор с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, който е съюзник на Вашингтон и е получил покана да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.
