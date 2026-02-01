НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Пезешкиан увери Сиси: Иран не търси война със САЩ

          1 февруари 2026 | 01:28 140
          Снимка: Reuters
          Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран не търси конфликт със Съединените щати, подчертавайки, че евентуален сблъсък няма да бъде от полза за нито една от страните, предаде АФП.

          По информация на иранското президентство Пезешкиан е провел телефонен разговор с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, който е съюзник на Вашингтон и е получил покана да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.

          „Ислямска република Иран никога не е търсила и по никакъв начин не търси война и е дълбоко убедена, че една война няма да бъде в интерес нито на Иран, нито на Съединените щати, нито на региона“, подчерта Пезешкиан.

