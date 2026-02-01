НА ЖИВО
          Политика

          Посланик Илашчук: Териториите не са стока, а Тръмп може да убеди Путин за траен мир

          1 февруари 2026 | 11:04
          Мечтата за мир в Украйна остава жива, въпреки че войната е променила дълбоко съдбите на хората, градовете и цели поколения. Това заяви посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук, очертавайки както дипломатическите надежди, така и тежката хуманитарна реалност в страната си.

          По време на скорошното си посещение в родината, дипломатът се е сблъскала с една напълно променена държава. По думите ѝ, единствената константа сред разрухата остава стремежът към край на конфликта. „Променило се е абсолютно всичко – хората, градовете, животът. Единственото, което не е изчезнало, е мечтата за мир. Тя е по-болезнена, но и много по-издръжлива“, подчерта Илашчук.

          Дипломатическите усилия за прекратяване на военните действия са насочени към постигането на устойчиво решение, а не временно примирие. Посланикът изрази оптимизъм относно ролята на САЩ в този процес. „Вярваме, че той може да убеди Владимир Путин да спре бомбардировките – не за седмица, а завинаги“, коментира тя, визирайки разговорите с участието на американския президент Доналд Тръмп.

          Въпреки надеждите за дипломатически пробив, Илашчук бе категорична относно териториалната цялост на страната. Тя настоя, че окупираните земи не могат да бъдат обект на преговори. „Това не е просто парче земя, а съдбата на хората. Отказът от окупираните територии би бил предателство към онези, които чакат завръщането на Украйна“, заяви дипломатът. Сред основните условия за сигурност тя открои гаранциите за възпиране на бъдеща агресия и пълноправното членство на Киев в Европейския съюз.

          Статистиката за хода на войната остава стряскаща. Според данните, изнесени от посланика, за повече от 1400 дни пълномащабен конфликт Русия не е постигнала стратегическите си цели, но цената за Украйна е огромна. Само в рамките на 2025 г. срещу страната са изстреляни около 60 000 управляеми авиационни бомби, близо 2400 ракети и над 100 000 ударни дрона. Сирените за въздушна тревога са били задействани почти 20 000 пъти.

          „Инфраструктурата е изтощена и разрушена, но ние оставаме устойчиви“, отбеляза Илашчук, описвайки щетите върху енергийната и водната мрежа. В много региони липсва достъп до вода и електричество, а в някои населени места дори канализацията е спряла да функционира. Това създава катастрофални условия, особено за възрастните хора с ограничена подвижност и децата, които не могат да посещават училище.

          Символите на някогашния нормален живот днес носят зловещ смисъл. Апартаментите на високите етажи, които преди са били въпрос на престиж заради гледката, сега са се превърнали в основни мишени при ракетните обстрели. „Промениха се децата, промениха се семействата. Променяме се с всяка минута на оцеляване“, сподели с тъга посланикът.

          Войната е оставила личен отпечатък върху всяко украинско семейство. „Загубих роднини, загубихме децата на наши приятели. В Украйна няма нито едно семейство, което да не е било докоснато от тази война“, разказа Илашчук пред NOVA. Тя допълни, че пази спомените за мирна Украйна, но и всеки момент от годините на руското нахлуване, тъй като те дават сили за отстояване на свободата – „свобода, върху която врагът ни посяга не за първи път“.

          В края на изказването си посланикът благодари на България за последователната подкрепа и участието в инициативите на ЕС и НАТО. „Спомените от преди войната и от настоящето ще останат завинаги в мен. Вярвам, че бъдещите спомени ще бъдат по-мирни и по-щастливи“, заключи Олеся Илашчук.

