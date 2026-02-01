НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Появи се нов кандидат за Марин Петков

          Националът пред трансфер в Саудитска Арабия

          1 февруари 2026 | 20:59 20
          Левски е получил поредна оферта за национала Марин Петков. Най-новият кандидат за българския национал е от Саудитска Арабия, като „сините“ са склонни да приемат предложението, което било изгодно за клуба и за 22-годишния играч.

          Тимът, напиращ за Петков, е на челните позиции в първенството, в което играе Кристиано Роналдо.

          В платформата Transfermarkt роденият в Етрополе футболист е оценяван на 3,5 милиона евро.

          Петков е юноша на Левски и е един от основните голмайстори на тима на Хулио Веласкес. Този сезон националът има 27 мача, 9 гола и 2 асистенции. До момента е изиграл за „сините“ общо 195 срещи с 39 попадения. 

          „За Маринчо е вярно, в суматохата заради Кареасо забравих да ви кажа. Да, ще има изходящ трансфер на Марин Петков на 99%. Сангаре остава, защото е необходим на Левски“, написа в популярната група във „Фейсбук“ „С Левски до края“ администраторът й Слави Борисов, който е изключително информиран за случващото се на „Герена“.

          Той добави: „Имаше добра оферта за Сангаре, но тя беше  отказана от ръководството, защото Сангаре е нужен на Левски. Ако излезе нещо добро до края на трансферния прозорец, ще го вземем. Засега не се водят преговори, както за входящи, така и за изходящи трансфери. Вече трябва да се съсредоточим над предстоящия шампионат и мачовете. Както ви казах, ако излезе нещо добро до края на трансферния прозорец, ще го вземем, иначе това ще е отбора, без Маринчо, чиито трансфер е сигурен на 99%, но с Флекс, Переа и Кареасо“.

          - Реклама -

