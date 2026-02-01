Приказката на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед продължава

Манчестър Юнайтед постигна драматична победа с 3:2 над Фулъм и се изкачи до четвъртото място във временното класиране на Висшата лига.

В началните минути домакините поискаха дузпа, след като Матеуш Куня падна в наказателното поле, но след преглед с ВАР бе отсъден пряк свободен удар, тъй като нарушението се оказа извън пеналта. Малко по-късно домакините поведоха. В 19-ата минута Бруно Фернандеш центрира от пряк свободен удар, а Каземиро надскочи защитата и с глава насочи топката в далечния ъгъл за 1:0.

До почивката Юнайтед създаде още няколко опасности, включително след центриране на Самуел Чуквуезе и удар на Амад, който бе блокиран. Втората част започна с натиск на Фулъм – Мбемо се озова сам срещу Ламенс, но белгийският вратар реагира отлично, а малко по-късно отново спаси при опасна ситуация.

В 56-ата минута Манчестър Юнайтед удвои аванса си. След хаос в наказателното поле Каземиро подаде към Матеуш Куня, който отблизо реализира за 2:0, като и двете попадения до този момент бяха дело на бразилски футболисти.

Фулъм не се отказа и в 65-ата минута стигна до гол чрез Куенка, но той бе отменен след проверка за засада. В 75-ата минута резервата Бенямин Шешко бе близо до попадение за домакините, но ударът му срещна гредата.

Ключовият момент за гостите дойде в 84-ата минута, когато получиха дузпа. Раул Хименес бе точен от бялата точка и върна интригата. Само няколко минути по-късно, в първата минута на добавеното време, Фулъм изравни чрез Кевин за 2:2, което загатваше за ново разочарование за Юнайтед.

Радостта на гостите обаче бе кратка. В 93-ата минута Бенямин Шешко се разписа и донесе драматичната победа на Манчестър Юнайтед с 3:2.