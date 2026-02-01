ПВО, Patriot и F-16: Украйна и НАТО съгласуваха приоритетите на сътрудничеството си

Украйна и НАТО се споразумяха за приоритетните области на сътрудничество. По-конкретно, това се отнася до укрепването на противовъздушната отбрана, пише УНИАН.

Пресслужбата на украинското Министерство на отбраната публикува изявление по този въпрос. Министърът на отбраната Михайло Федоров се срещна с Патрик Търнър, старши представител на НАТО в Украйна, и генерал-лейтенант Къртис Бъзард, командир на Специалната мисия на НАТО за сигурност и обучение в Украйна и Групата за съдействие в сигурността – Украйна (NSATU/SAG-U).

„Страните се споразумяха за ключови приоритети за сътрудничество – укрепване на противовъздушната отбрана, развитие на Patriot, F-16 и HIMARS, както и съвместни усилия за развитие на технологични предимства. Украйна споделя със своите партньори уникален боен опит, данни от реални бойни полета и технологични решения, които вече работят“, се казва в изявлението.

Отделна област на сътрудничество е координацията на формата „Рамщайн“ с Германия и Великобритания за ускоряване на вземането на решения и предоставянето на необходимата помощ на Украйна.