Остра размяна на реплики и взаимни обвинения белязаха отношенията между президентската институция и съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. Повод за напрежението станаха спорни моменти около енергийната политика на страната, изграждането на газовата връзка с Гърция и договорите за доставка на синьо гориво.

Прессекретариатът на Румен Радев излезе с официална позиция, която опровергава твърденията на бившата управляваща коалиция относно завършването на ключови енергийни проекти. От институцията са категорични, че фактите около пускането на интерконектора се изопачават.

„Несъстоятелни са твърденията на Кирил Петков, че на 8 юли 2022 г. е открил интерконектора между Гърция и България, тъй като към тази дата строителството на газовата връзка все още не беше завършило както в техническо, така и в документално отношение“, се посочва в изявлението на прессекретариата.

От президентството припомнят хронологията на събитията, като уточняват, че финализирането на проекта е станало по време на служебния кабинет. В позицията се подчертава още: „Газовият интерконектор между България и Гърция беше завършен от служебното правителство на Гълъб Донев и въведен в търговска експлоатация на 1 октомври 2022 г., като на церемонията в София присъстваха председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и държавни и правителствени ръководители от региона.“

Друг основен акцент в спора е прекратяването на доставките от „Газпром“ и последващите действия на кабинета „Петков“. От екипа на Радев поставят под съмнение и аргументите на кабинета „Петков“ за прекратяването на доставките от Газпром: „Обясненията за прекъсването на договорните отношения с Газпром не дават отговор защо други държави членки на ЕС продължават и днес да получават доставки на природен газ по своите договори, за разлика от България.“

Една от най-сериозните критики е насочена към договарянето на танкери с втечнен газ без осигурена инфраструктура за тяхното приемане. По темата за втечнения природен газ позицията е категорична: „Кирил Петков може и да е договорил 7 танкера с втечнен природен газ на изключително висока цена, но не и слотове за тяхното разтоварване нито в Гърция, нито в Турция. Това наложи служебното правителство на Гълъб Донев да осигури през есента на 2022 г. слот за разтоварването на един от тези танкери на терминал на Боташ.“

Според изнесените данни, икономическите последици от тези решения продължават да тежат на държавния бюджет. В позицията се посочва още: „670 000 мвтч от тази доставка и до днес продължава да се съхранява от Боташ на договорената от правителството на Кирил Петков цена от 363 лв/мвтч или 185.60 евро. Този газ е 6 пъти по-скъп от днешната цена от 32.30 евро/мвтч, абсолютно непродаваем и струва на Булгаргаз 243 милиона лева.“

От президентството отправят и ироничен коментар към лидера на ПП относно отношенията с турската енергийна компания. От прессекретариата добавят: „Вместо да провокира скандал, доброто поведение изисква Кирил Петков да благодари на Боташ, че продължава да съхранява закупения от него скъп и непродаваем газ.“ Институцията заключава: „Със своите твърдения политици от „Продължаваме промяната“ се опитват да конструират алтернативни причинно-следствени връзки между събитията от последните години и напълно се разминават с фактите.“

Реакцията на държавния глава идва в отговор на публичните изяви на Кирил Петков, който представи своя версия за енергийната независимост на страната. Скандалът избухна, след като Кирил Петков опроверга публично тезите на Радев за договора с Боташ и представи собствена хронология на събитията, в която заяви: „Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без риск за българската индустрия“. Той добави още: „Когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна.“