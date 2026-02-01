НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Ранен боец от ВСУ се избавя от плен и взима със себе си двама руски щурмовици

          1 февруари 2026 | 12:34 1660
          Владимир Александров и пленен руснак
          Владимир Александров и пленен руснак
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският войник Владимир Александров, пленен от руските сили близо до Константиновка, е успял да убеди двама руснаци да се предадат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Журналистът Андрей Цаплиенко разказа за този инцидент в своя Telegram канал.

          „Героят на тази история заслужава награда. Близо до Константиновка окупаторите раниха войника Владимир Александров и го заловиха. Дълго време не е имало контакт с Володя. Докато войникът се смяташе за изчезнал, той успя да убеди двама окупатори да се предадат на украинците. За съжаление, само един от вражеските щурмовици, който реши да сложи оръжие, оцелява“, написа той.

          Според него преди няколко дни става известно, че Александров, макар и ранен, е жив и се опитва да се върне на своята страна с пленника.

          „Героят трябва да бъде спасен при всички обстоятелства“, решава командването на 11-ти корпус на ВСУ. Заместник-командирът на 11-ти армейски корпус Павел Федосенко ръководи операцията. И днес Володя беше спасен“, отбеляза Цаплиенко.

          Той добави, че не е случайно, че има толкова красноречива позивна като „Позитив“, и сподели снимка на полковник Федосенко, прегръщащ ранен герой на евакуационния пункт. Цаплиенко публикува и видео на руски пленник, когото Александров е убедил да се предаде.

