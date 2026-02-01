Председателят на Народното събрание Рая Назарян отправи силно послание по повод Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. В своето обръщение тя подчертава, че датата 1 февруари оставя „трагичен отпечатък в българската история“.

Според Назарян именно на този ден противоконституционният Народен съд произнася смъртни присъди над редица български държавници, политици и висши военни. Присъдите са изпълнени с особена жестокост още същата нощ, припомня председателят на парламента. В знак на уважение към паметта на загиналите и тяхната саможертва, тя запали свещ и се поклони пред тяхното дело.

В своята публикация Рая Назарян категорично определя събитията от 1 февруари като „престъпление срещу идеала за свобода, престъпление срещу човешкото право на защита и пример за акт, основан на политическа безочливост и саморазправа с всеки неудобен опонент“.

„С отбелязването на тази черна дата ние сме по-категорични от всякога, че това никога повече не трябва да се повтори“, заявява председателят на Народното събрание. Тя акцентира върху моралния дълг на обществото към паметта на жертвите. Назарян изтъква отговорността да се предават обективно историческите факти на следващите поколения, както и необходимостта страната да се освободи от символите и наследството, които продължават да прославят комунистическата диктатура.

В заключение Рая Назарян отправя призив към всички демократично мислещи хора, независимо от тяхната политическа принадлежност. Тя настоява за обединение в името на справедливостта и достойната памет за жертвите. Според нея политиката трябва да бъде инструмент за обединение на обществото, а не за разделение, като опонентите следва да се уважават, а не да бъдат преследвани, защото „политиката е за хората, а не срещу тях“.