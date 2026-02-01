НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Разсекретени документи свързват норвежката престолонаследница с Джефри Епстийн

          1 февруари 2026 | 22:10 80
          Снимка: Florian Gaertner / Photothek
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Норвежката престолонаследница Мете-Марит се оказа въвлечена в нов публичен скандал, след като разсекретени документи изглежда показват, че в продължение на години е поддържала обширни контакти с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Гардиън.

          - Реклама -

          Последният пакет документи по делото „Епстийн“, публикуван на 30 януари от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържа близо 1000 споменавания на името на Мете-Марит. По данни на норвежкия всекидневник VG файловете включват десетки електронни писма, разменени между двамата в периода 2011–2014 г. Престолонаследницата се омъжи за бъдещия крал на Норвегия през 2001 г.

          Разкритията идват в изключително чувствителен момент за кралското семейство. Процесът срещу сина на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби – трябва да започне на 3 февруари. Той е изправен пред 38 обвинения, включително за предполагаемо изнасилване на четири жени, както и за нападения и престъпления, свързани с наркотици. При евентуална присъда може да получи до 16 години затвор. Хьойби отрича най-тежките обвинения.

          На 31 януари Мете-Марит коментира отношенията си с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато очакваше процес за сексуални престъпления срещу непълнолетни.

          „Проявих лоша преценка и дълбоко съжалявам, че съм имала какъвто и да е контакт с Епстийн. Това е просто смущаващо“, заяви престолонаследницата в изявление, разпространено от кралския дворец.

          Имейлите, съдържащи се в документите, подсказват близки отношения. В едно от съобщенията Мете-Марит пише, че Епстийн „гъделичка ума ѝ“, в други го нарича „мекосърдечен“ и „такъв сладур“. В кореспонденция от 2012 г. тя го определя като „много очарователен“ и задава въпрос дали е „неподходящо една майка да предложи две голи жени, носещи сърф, за тапет на 15-годишния ми син“. В други писма се говори за „лов за съпруга“ в Париж и за това, че „Париж е добър за изневери“, както и че „скандинавките са по-добър материал за съпруги“.

          Документите показват още, че престолонаследницата е отсядала четири дни в дома на Епстийн в Палм Бийч, Флорида, през 2013 г., когато той не е бил там. Самото присъствие в документите не означава извършване на нарушение.

          В изявлението си Мете-Марит изрази „дълбока съпричастност и солидарност“ с жертвите на Епстийн и пое отговорност „за това, че не е проверила по-внимателно миналото му и не е разбрала достатъчно бързо какъв човек е бил“. Въпреки това сред материалите има имейл от 2011 г., в който тя пише, че го е „гугълвала“ и че „не изглеждаше много добре“, придружено с емоджи.

          От двореца уточниха, че писмените контакти са прекратени през 2014 г., след като Мете-Марит е усетила, че Епстийн се опитва да използва отношенията си с нея като средство за влияние.

          С началото на седемседмичния процес срещу сина ѝ в Осло кралската двойка не се очаква да присъства. Хьойби няма кралска титла и не е в линията на наследяване. По-рано дворецът заяви лаконично, че „това е въпрос, който съдът трябва да реши“.

          Норвежката престолонаследница Мете-Марит се оказа въвлечена в нов публичен скандал, след като разсекретени документи изглежда показват, че в продължение на години е поддържала обширни контакти с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Гардиън.

          - Реклама -

          Последният пакет документи по делото „Епстийн“, публикуван на 30 януари от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържа близо 1000 споменавания на името на Мете-Марит. По данни на норвежкия всекидневник VG файловете включват десетки електронни писма, разменени между двамата в периода 2011–2014 г. Престолонаследницата се омъжи за бъдещия крал на Норвегия през 2001 г.

          Разкритията идват в изключително чувствителен момент за кралското семейство. Процесът срещу сина на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби – трябва да започне на 3 февруари. Той е изправен пред 38 обвинения, включително за предполагаемо изнасилване на четири жени, както и за нападения и престъпления, свързани с наркотици. При евентуална присъда може да получи до 16 години затвор. Хьойби отрича най-тежките обвинения.

          На 31 януари Мете-Марит коментира отношенията си с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато очакваше процес за сексуални престъпления срещу непълнолетни.

          „Проявих лоша преценка и дълбоко съжалявам, че съм имала какъвто и да е контакт с Епстийн. Това е просто смущаващо“, заяви престолонаследницата в изявление, разпространено от кралския дворец.

          Имейлите, съдържащи се в документите, подсказват близки отношения. В едно от съобщенията Мете-Марит пише, че Епстийн „гъделичка ума ѝ“, в други го нарича „мекосърдечен“ и „такъв сладур“. В кореспонденция от 2012 г. тя го определя като „много очарователен“ и задава въпрос дали е „неподходящо една майка да предложи две голи жени, носещи сърф, за тапет на 15-годишния ми син“. В други писма се говори за „лов за съпруга“ в Париж и за това, че „Париж е добър за изневери“, както и че „скандинавките са по-добър материал за съпруги“.

          Документите показват още, че престолонаследницата е отсядала четири дни в дома на Епстийн в Палм Бийч, Флорида, през 2013 г., когато той не е бил там. Самото присъствие в документите не означава извършване на нарушение.

          В изявлението си Мете-Марит изрази „дълбока съпричастност и солидарност“ с жертвите на Епстийн и пое отговорност „за това, че не е проверила по-внимателно миналото му и не е разбрала достатъчно бързо какъв човек е бил“. Въпреки това сред материалите има имейл от 2011 г., в който тя пише, че го е „гугълвала“ и че „не изглеждаше много добре“, придружено с емоджи.

          От двореца уточниха, че писмените контакти са прекратени през 2014 г., след като Мете-Марит е усетила, че Епстийн се опитва да използва отношенията си с нея като средство за влияние.

          С началото на седемседмичния процес срещу сина ѝ в Осло кралската двойка не се очаква да присъства. Хьойби няма кралска титла и не е в линията на наследяване. По-рано дворецът заяви лаконично, че „това е въпрос, който съдът трябва да реши“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Запрянов: Гренландия е автономна и датска, а Крим – украински и незаконно окупиран от Русия

          Красимир Попов -
          Гренландия е автономна територия на Дания, докато Крим е украински и се намира под незаконна руска окупация – това подчерта министърът на отбраната в...
          Политика

          Десетки хиляди излязоха по улиците на Чехия, за да подкрепят президента Павел

          Красимир Попов -
          Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Чехия в неделя в подкрепа на либералния президент Петр Павел, предаде ДПА. Протестът беше организиран по призив на...
          Политика

          Стармър: Великобритания трябва да задълбочи сътрудничеството с ЕС в отбраната

          Красимир Попов -
          Великобритания трябва да прави повече заедно с Европейския съюз в сферата на отбраната, включително чрез общоблокова инициатива за увеличаване на оръжейните запаси, към която...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions