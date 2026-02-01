Разсекретени документи свързват норвежката престолонаследница с Джефри Епстийн

Норвежката престолонаследница Мете-Марит се оказа въвлечена в нов публичен скандал, след като разсекретени документи изглежда показват, че в продължение на години е поддържала обширни контакти с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Гардиън.
Последният пакет документи по делото „Епстийн“, публикуван на 30 януари от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържа близо 1000 споменавания на името на Мете-Марит. По данни на норвежкия всекидневник VG файловете включват десетки електронни писма, разменени между двамата в периода 2011–2014 г. Престолонаследницата се омъжи за бъдещия крал на Норвегия през 2001 г.
Разкритията идват в изключително чувствителен момент за кралското семейство. Процесът срещу сина на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби – трябва да започне на 3 февруари. Той е изправен пред 38 обвинения, включително за предполагаемо изнасилване на четири жени, както и за нападения и престъпления, свързани с наркотици. При евентуална присъда може да получи до 16 години затвор. Хьойби отрича най-тежките обвинения.
На 31 януари Мете-Марит коментира отношенията си с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато очакваше процес за сексуални престъпления срещу непълнолетни.
Имейлите, съдържащи се в документите, подсказват близки отношения. В едно от съобщенията Мете-Марит пише, че Епстийн „гъделичка ума ѝ“, в други го нарича „мекосърдечен“ и „такъв сладур“. В кореспонденция от 2012 г. тя го определя като „много очарователен“ и задава въпрос дали е „неподходящо една майка да предложи две голи жени, носещи сърф, за тапет на 15-годишния ми син“. В други писма се говори за „лов за съпруга“ в Париж и за това, че „Париж е добър за изневери“, както и че „скандинавките са по-добър материал за съпруги“.
Документите показват още, че престолонаследницата е отсядала четири дни в дома на Епстийн в Палм Бийч, Флорида, през 2013 г., когато той не е бил там. Самото присъствие в документите не означава извършване на нарушение.
В изявлението си Мете-Марит изрази „дълбока съпричастност и солидарност“ с жертвите на Епстийн и пое отговорност „за това, че не е проверила по-внимателно миналото му и не е разбрала достатъчно бързо какъв човек е бил“. Въпреки това сред материалите има имейл от 2011 г., в който тя пише, че го е „гугълвала“ и че „не изглеждаше много добре“, придружено с емоджи.
От двореца уточниха, че писмените контакти са прекратени през 2014 г., след като Мете-Марит е усетила, че Епстийн се опитва да използва отношенията си с нея като средство за влияние.
С началото на седемседмичния процес срещу сина ѝ в Осло кралската двойка не се очаква да присъства. Хьойби няма кралска титла и не е в линията на наследяване. По-рано дворецът заяви лаконично, че „това е въпрос, който съдът трябва да реши“.