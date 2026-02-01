НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Война

          Русия увеличава военното си присъствие в Сумска област

          1 февруари 2026 | 17:59 370
          Руските сили увеличават военното си присъствие в Сумска област. Руснаците увеличават числеността на войските си ежемесечно поне от есента на 2025 г. Това съобщава „Украинская правда“, позовавайки се на разузнавателен източник от една от бригадите, действащи в Сумска област от началото на Курската операция на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Отбелязва се, че руснаците напредват към гъста, голяма гора, разположена северозападно от Суми.

          „Основната линия на атака остава районът, превзет от руснаците, между селата Алексеевка-Яблоновка-Юнаковка. От тази страна руснаците имат три „разклонения“, простиращи се към селата Хотин, Писаревка и Нова Сеч“, се казва в доклада.

          Освен това има и още едно направление– Мирополие, добавя изданието.

          Журналистите отбелязват, че прехвърлянето на бойните действия в Сумска област в гористите райони значително ще усложни украинската отбрана.

