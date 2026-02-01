НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Война

          Русия възстановява стария си гарнизон на границата с Финландия

          1 февруари 2026 | 12:41
          Иван Христов
          Иван Христов
          Русия възстановява стар гарнизон в Петрозаводск в Република Карелия, близо до Финландия. Големи горски масиви са разчистени и се е появила военна техника. Това съобщи Yle, позовавайки се на сателитни снимки. Отбелязва се, че гарнизонът от съветската епоха е бил до голяма степен бездействащ, но миналата година Русия започва да го възстановява.

          Също през лятото на 2024 г. районът на Рибка е бил покрит с храсти. Районът е бил използван за тренировки. Окопи е имало там от няколко години, но промените стават по-забележими през последните месеци.

          „Сателитни снимки от миналата пролет показват, че големи горски масиви са разчистени и в района се е появила военна техника“, пишат авторите.

          Заслужава да се отбележи, че в Петрозаводск се намира голяма руска авиобаза и склад за оръжие. В момента там са разположени до 3000 руски войници. Освен това базата Бесовец служи като база за 80 изтребителя.

          Военният експерт Марко Еклунд прогнозира, че обновеният гарнизон в Карелия ще бъде използван от 44-ти армейски корпус на руските въоръжени сили, който е създаден през 2024 г. Към този момент броят на войските в обекта ще достигне 15 000.

          Сателитни снимки показват камиони и друго оборудване. Еклунд смята, че камионите може да принадлежат на автомобилната компания, отговорна за транспортната поддръжка на армейския корпус. Гарнизонът в района на Рибка обаче не е достатъчно голям, за да побере цял армейски корпус, отбеляза експертът. Еклунд твърди, че в Република Карелия се очакват мащабни строителни проекти.

