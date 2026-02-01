Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета

Бившият словашки външен министър Мирослав Лайчак се оттегля от поста съветник по националната сигурност на премиера, съобщава словашкият вестник Aktuality.

- Реклама -

Премиерът Роберт Фицо, във видео съобщение, публикувано в социалните мрежи, обяви, че приема оставката на Лайчак. Решението последва публикуването на нови документи от Министерството на правосъдието на САЩ по делото на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, в които многократно се споменава името на Лайчак.

Фицо заяви, че приема предложението на Лайчак да се оттегли, въпреки че го смята за „велик дипломат“ и признава, че страната губи „уникален източник на опит в дипломацията и външната политика“. В същото време премиерът остро критикува медиите, обвинявайки ги в лицемерие и прекомерни „кликбейт“ заглавия, които, според него, създават впечатлението, че оставката се подава от президента, а не от съветника на премиера.

Фицо използва ситуацията и за да атакува опозицията, като по-специално цитира семейството на младия опозиционен лидер Шимечка, когото обвини в злоупотреби с грантове на словашко и европейско ниво, наричайки това далеч по-сериозен репутационен риск за страната.

Лайчак подаде оставка доброволно, отказвайки да признае каквито и да било престъпни или неетични действия, но заявявайки, че не иска премиерът да понася политически разходи за обстоятелства, несвързани с неговите решения. Нещо повече, не само опозицията, но и някои членове на управляващата коалиция поискаха оставката на съветника.

Споменавания в „Досиетата на Епстийн“

Ден преди това Министерството на правосъдието на САЩ публикува нов набор от документи по делото на Джефри Епстийн. Според публикуваните материали името на Мирослав Лайчак се появява поне 346 пъти. Освен това името „Миро“ – честото съкращение на Епстийн за съветника на Фицо – се появява в документите още над 700 пъти.

Според Dennik, документите разкриват множество контакти между двамата, включително редовни дискусии по геополитика и разговори за жени. Лайчак е кореспондирал с Епстийн дори докато е бил министър на външните работи на Словакия. В едно съобщение, изпратено от Киев, той е написал: „Поздрави от Киев! Просто искам да потвърдя, че момичетата тук са красиви както винаги“.

Media Novinky съобщава, че Епстийн е предлагал жени на Лайчак. Впоследствие той му се е подиграл, казвайки, че словашкият съветник на Роберт Фицо е твърде стар за него.

„Не бъди лош. Не ме познаваш в действие“, отговаря Лайчак.

Освен това в документите се споменава, че Епстийн е поканил Лайчак в резиденцията си в Палм Бийч – мястото, където според разследващите е извършено сексуално насилие над непълнолетни. Самият Лайчак отрича всички обвинения, настоявайки, че не е обсъждал жени с Епстийн и че разговорите им са били неформални и „празни“.

Словашките медии отбелязват, че името на Лайчак е било споменавано по случая с Епстийн и преди. Още през ноември 2025 г. в САЩ е публикувана първата партида документи, където също фигурира словашкият дипломат. По това време Роберт Фицо публично заяви, че не вижда основания за уволнението на съветника и го защити.