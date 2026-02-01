НА ЖИВО
          Следа към България в досиетата „Епстийн"

          1 февруари 2026 | 16:40
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Американският финансист Джефри Епстийн, обвинен за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, е набирал момичета и от България. Това показва проверка на сайта Обективно.бг в публикуваните по делото близо три милиона файла – имейли, финансови документи, снимки и видеоматериали, разсекретени от Министерството на правосъдието на САЩ.

          Новата вълна от документи по случая предизвика сериозен отзвук по света, тъй като в тях се споменават имената на редица влиятелни личности, сред които бивши и настоящи държавни лидери, представители на кралски фамилии, както и известни фигури от бизнеса и технологичния сектор. България също присъства в кореспонденцията на Епстийн с Даниел Сиад – човекът, който е отговарял за намирането на момичета, основно чрез модни агенции в Европа, включително и у нас.

          В десетки имейли между двамата се обсъждат кандидатки от различни държави, като Сиад изпраща снимки и организира разговори по Скайп, за да ги представи на Епстийн. Макар американските власти да са заличили имената на предполагаемите жертви, в документите е останала и снимка на голо момиче, за което се предполага, че е модел, предложен в кореспонденцията.

          В имейл от април 2010 г. Сиад съобщава, че току-що се е върнал от София, където е установил контакт с агенция, готова да работи с него в Европа. В съобщението той изпраща линк към каталог на модели на българска агенция, който днес вече не е достъпен онлайн.

          Проверка в Търговския регистър показва, че фирмата е регистрирана в София с дейност, свързана с организиране на модни събития и подготовка на модели, но уебсайтът ѝ вече не съществува, а телефонът за контакт е изключен. В следващи писма Сиад отново съобщава, че се намира в София и че ще се опита да организира срещи и разговори оттук.

          В друга кореспонденция от 2012 година той пише на Епстийн, че е в България по покана на жена, наричана „Принцесата“, за срещи с правителствени представители. В отделни имейли се споменава и български лекар, с когото, според разговорите, е бил подписан договор за медицинска процедура, като впоследствие се обсъжда възможност за откриване на клиника в Азия.

          Въпреки обема от доказателства, делото срещу Епстийн не стигна до съдебна присъда. През 2019 година той беше намерен мъртъв в килията си месец след ареста, а ФБР официално изключи версията за убийство.

