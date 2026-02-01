Софийският градски съд (СГС) постанови отказ за вписване в регистъра на политическа партия „Трети март“. Решението на магистратите е от 30 януари, петък, съобщиха официално от институцията.

Основният мотив за съдебния акт се корени в установени нередности при декларациите на учредителите. В рамките на делото са били представени общо 616 декларации за индивидуално членство. При прегледа на документацията обаче е установено, че те са без посочени дати. Според съда този пропуск прави невъзможно да се направи обоснован извод, че учредителното събрание е протекло при спазване на законовите изисквания.

Съдия Валерия Братоева аргументира решението с факта, че липсата на хронологична точност възпрепятства проверката на законовите условия за учредителите към момента на създаване на формацията.

„Липсата на поставени дати в декларациите прави неясен конкретния момент на извършване на волеизявлението и препятства преценка дали към датата на провеждане на учредителното събрание съответните членове учредители притежават необходимите качества и дали са налице обстоятелствата, относими за индивидуално членство на декларатора – гражданство, избирателни права съгласно българското законодателство, нечленуване в друга политическа партия, липса на законова забрана за партийно членство и други подобни“, посочва в мотивите си съдия Братоева.

Постановеното решение не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд (ВКС).

Партията „Трети март“ придоби публичност покрай действията на своя лидер, който отправи покана към бившия президент Румен Радев да оглави неформално структурата. В отговор на тези спекулации, самият Радев категорично заяви, че няма нищо общо с въпросната политическа формация.