Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиционно и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев се намира в Маями, САЩ. Новината беше потвърдена лично от него чрез публикация в социалната мрежа Instagram, където той съобщи за пристигането си на американска земя.

Посещението е с ключово значение за дипломатическите отношения между двете страни. Планираната среща на Дмитриев с представители на правителството на САЩ е стартирала в 8:00 ч. местно време (15:00 ч. българско време). По-рано информационна агенция Reuters съобщи, че визитата на руския пратеник в Маями е планирана за 31 януари, като целта са разговори с членове на президентската администрация на Съединените щати.

Тази дипломатическа активност предхожда новия кръг от преговори между Москва и Киев, който е насрочен за неделя, 1 февруари, в Абу Даби. Интензивността на дипломатическите контакти се засилва, след като последната тристранна среща се проведе съвсем скоро – на 23-24 януари.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира преди дни възможното американско участие в предстоящата среща в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Рубио подчерта, че присъствието на САЩ е възможно, но внесе важно уточнение относно състава на делегацията. Този път на срещата няма да присъстват пратеникът на президента на САЩ Стив Уиткоф, както и зетят на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър.

От страна на Кремъл запазват сдържаност по отношение на детайлите от разговорите. Руската страна заяви, че Москва няма да обсъжда публично никакви документи, изразявайки позиция, че преговорите трябва да продължат при закрити врата за постигане на ефективност.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп направи важно изявление в четвъртък относно хуманитарната ситуация в зоната на конфликта. Той обяви, че руският държавен глава Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове в рамките на една седмица. Причината за това временно преустановяване на атаките са рекордните студове в региона.