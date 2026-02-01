НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Стармър: Великобритания трябва да задълбочи сътрудничеството с ЕС в отбраната

          1 февруари 2026 | 22:01 180
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Великобритания трябва да прави повече заедно с Европейския съюз в сферата на отбраната, включително чрез общоблокова инициатива за увеличаване на оръжейните запаси, към която Лондон все още не се е присъединил. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Коментарите му идват след неуспешните преговори за достъп на Великобритания до заемната схема на ЕС за превъоръжаване на стойност 150 млрд. евро, които приключиха миналата година заради разногласия около т.нар. входна такса.

          В кулоарите на посещението си в Китай тази седмица Стармър подчерта, че остава отворен за по-тясно сътрудничество с Брюксел.

          „Смятам, че както по отношение на разходите, така и по отношение на капацитета и сътрудничеството е необходимо да правим повече заедно. Изтъкнах аргумента, че това би трябвало да изисква от нас да разгледаме схеми като SAFE и други, за да видим дали няма начин да работим по-тясно заедно“, заяви министър-председателят.

          След руската инвазия в Украйна през 2022 г. европейските държави ускорено укрепват въоръжените си сили, а Брюксел стартира инициативата SAFE (Security Action for Europe) като отговор на влошената среда за сигурност. Схемата има за цел да предоставя заеми при по-ниски лихви на държавите от ЕС, за да подпомогне превъоръжаването им.

          Именно SAFE се превърна в предмет на многомесечни спорове между Лондон и Брюксел, като страните не успяха да се договорят за размера на британския принос. Това бе възприето като удар по усилията на Стармър да възстанови отношенията с ЕС след Брекзит, след като спечели изборите през юли 2024 г., с надеждата да даде тласък на вялата британска икономика.

          През май миналата година Лондон и Брюксел подписаха споразумение за стратегическо партньорство, което включваше пакт за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната, както и мерки за насърчаване на търговията.

          Очаква се Марош Шефчович, еврокомисар по търговията, да посети Лондон на 2 февруари за срещи с британски министри, преди следващата двустранна среща на върха по-късно тази година.

          Стармър изключи възможността за повторно присъединяване на Великобритания към митническия съюз на 27-членния ЕС, но подчерта, че по-тесни връзки с единния пазар остават възможни.

          „Смятам, че има и други области в рамките на единния пазар, в които трябва да видим дали не можем да постигнем по-голям напредък“, каза той и добави: „Това ще зависи от нашите обсъждания и от това какво смятаме, че е в национален интерес. Но можем да отидем по-далеч“.

          Великобритания трябва да прави повече заедно с Европейския съюз в сферата на отбраната, включително чрез общоблокова инициатива за увеличаване на оръжейните запаси, към която Лондон все още не се е присъединил. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от АФП.

          - Реклама -

          Коментарите му идват след неуспешните преговори за достъп на Великобритания до заемната схема на ЕС за превъоръжаване на стойност 150 млрд. евро, които приключиха миналата година заради разногласия около т.нар. входна такса.

          В кулоарите на посещението си в Китай тази седмица Стармър подчерта, че остава отворен за по-тясно сътрудничество с Брюксел.

          „Смятам, че както по отношение на разходите, така и по отношение на капацитета и сътрудничеството е необходимо да правим повече заедно. Изтъкнах аргумента, че това би трябвало да изисква от нас да разгледаме схеми като SAFE и други, за да видим дали няма начин да работим по-тясно заедно“, заяви министър-председателят.

          След руската инвазия в Украйна през 2022 г. европейските държави ускорено укрепват въоръжените си сили, а Брюксел стартира инициативата SAFE (Security Action for Europe) като отговор на влошената среда за сигурност. Схемата има за цел да предоставя заеми при по-ниски лихви на държавите от ЕС, за да подпомогне превъоръжаването им.

          Именно SAFE се превърна в предмет на многомесечни спорове между Лондон и Брюксел, като страните не успяха да се договорят за размера на британския принос. Това бе възприето като удар по усилията на Стармър да възстанови отношенията с ЕС след Брекзит, след като спечели изборите през юли 2024 г., с надеждата да даде тласък на вялата британска икономика.

          През май миналата година Лондон и Брюксел подписаха споразумение за стратегическо партньорство, което включваше пакт за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната, както и мерки за насърчаване на търговията.

          Очаква се Марош Шефчович, еврокомисар по търговията, да посети Лондон на 2 февруари за срещи с британски министри, преди следващата двустранна среща на върха по-късно тази година.

          Стармър изключи възможността за повторно присъединяване на Великобритания към митническия съюз на 27-членния ЕС, но подчерта, че по-тесни връзки с единния пазар остават възможни.

          „Смятам, че има и други области в рамките на единния пазар, в които трябва да видим дали не можем да постигнем по-голям напредък“, каза той и добави: „Това ще зависи от нашите обсъждания и от това какво смятаме, че е в национален интерес. Но можем да отидем по-далеч“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Десетки хиляди излязоха по улиците на Чехия, за да подкрепят президента Павел

          Красимир Попов -
          Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Чехия в неделя в подкрепа на либералния президент Петр Павел, предаде ДПА. Протестът беше организиран по призив на...
          Политика

          Александър Николов: Сделката за „Лукойл“ може да е сигнал за край на войната и нова роля на България в енергийната карта

          Красимир Попов -
          Евентуалната покупка на активите на „Лукойл“ от американската инвестиционна компания Carlyle може да бъде първият реален знак, че войната в Украйна върви към прекратяване,...
          Политика

          Пекин и Москва с амбиция за „нови хоризонти“ в двустранните отношения през 2026 г.

          Красимир Попов -
          Висшият дипломат на Китай Ван Йи заяви пред руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, че отношенията между Пекин и Москва могат да...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions