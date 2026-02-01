Стармър: Великобритания трябва да задълбочи сътрудничеството с ЕС в отбраната

Великобритания трябва да прави повече заедно с Европейския съюз в сферата на отбраната, включително чрез общоблокова инициатива за увеличаване на оръжейните запаси, към която Лондон все още не се е присъединил. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от АФП.

- Реклама -

Коментарите му идват след неуспешните преговори за достъп на Великобритания до заемната схема на ЕС за превъоръжаване на стойност 150 млрд. евро, които приключиха миналата година заради разногласия около т.нар. входна такса.

В кулоарите на посещението си в Китай тази седмица Стармър подчерта, че остава отворен за по-тясно сътрудничество с Брюксел.

„Смятам, че както по отношение на разходите, така и по отношение на капацитета и сътрудничеството е необходимо да правим повече заедно. Изтъкнах аргумента, че това би трябвало да изисква от нас да разгледаме схеми като SAFE и други, за да видим дали няма начин да работим по-тясно заедно“, заяви министър-председателят.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. европейските държави ускорено укрепват въоръжените си сили, а Брюксел стартира инициативата SAFE (Security Action for Europe) като отговор на влошената среда за сигурност. Схемата има за цел да предоставя заеми при по-ниски лихви на държавите от ЕС, за да подпомогне превъоръжаването им.

Именно SAFE се превърна в предмет на многомесечни спорове между Лондон и Брюксел, като страните не успяха да се договорят за размера на британския принос. Това бе възприето като удар по усилията на Стармър да възстанови отношенията с ЕС след Брекзит, след като спечели изборите през юли 2024 г., с надеждата да даде тласък на вялата британска икономика.

През май миналата година Лондон и Брюксел подписаха споразумение за стратегическо партньорство, което включваше пакт за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната, както и мерки за насърчаване на търговията.

Очаква се Марош Шефчович, еврокомисар по търговията, да посети Лондон на 2 февруари за срещи с британски министри, преди следващата двустранна среща на върха по-късно тази година.

Стармър изключи възможността за повторно присъединяване на Великобритания към митническия съюз на 27-членния ЕС, но подчерта, че по-тесни връзки с единния пазар остават възможни.