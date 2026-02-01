Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява да постигне споразумение с Иран, след като върховният лидер на страната предупреди, че всяка американска атака срещу Ислямската република ще доведе до регионална война, предаде АФП.
Изявлението идва след смъртоносната реакция на иранските власти срещу антиправителствени протести, достигнали своя връх миналия месец. В отговор Тръмп заплаши с военни действия и разпореди изпращането на ударна група самолетоносачи в Близкия изток.
На 1 февруари върховният лидер на Иран Али Хаменей определи протестите като „преврат“ и отправи остро предупреждение към Вашингтон.
Той обвини протестиращите, че са атакували полицията, правителствени сгради, обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, банки и джамии, като добави:
Попитан за думите на иранския лидер, Тръмп коментира пред журналисти:
Демонстрациите в Иран започнаха като протест срещу високата цена на живота, но бързо прераснаха в масово антиправителствено движение, което властите в Техеран определят като „безредици, подстрекавани от САЩ и Израел“.
На този фон иранските власти освободиха под гаранция 26-годишния протестиращ Ерфан Солтани, след като Вашингтон предупреди, че той е в списък за екзекуция и заплаши с ответни действия, ако бъдат приведени в изпълнение смъртни присъди срещу демонстранти.
Солтани е бил арестуван през януари по обвинения в пропаганда срещу ислямската система и действия срещу националната сигурност. Иранските власти отрекоха той да е бил осъждан на смърт и заявиха, че обвиненията не предвиждат екзекуция.
Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи предупреди за риска от „погрешни преценки“, но изрази надежда, че американският президент ще подходи разумно.
Той допълни, че Иран е загубил доверие в САЩ като партньор в преговорите, но посочи, че някои държави в региона действат като посредници за възстановяване на диалога.