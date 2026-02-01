НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
          Начало Свят Политика

          Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война

          1 февруари 2026 | 22:06 120
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява да постигне споразумение с Иран, след като върховният лидер на страната предупреди, че всяка американска атака срещу Ислямската република ще доведе до регионална война, предаде АФП.

          Изявлението идва след смъртоносната реакция на иранските власти срещу антиправителствени протести, достигнали своя връх миналия месец. В отговор Тръмп заплаши с военни действия и разпореди изпращането на ударна група самолетоносачи в Близкия изток.

          На 1 февруари върховният лидер на Иран Али Хаменей определи протестите като „преврат“ и отправи остро предупреждение към Вашингтон.

          „Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път тя ще бъде регионална война“, заяви Хаменей и призова иранците „да не се страхуват“ от реториката на Тръмп.

          Той обвини протестиращите, че са атакували полицията, правителствени сгради, обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, банки и джамии, като добави:

          „Това беше като преврат, но превратът беше потушен“.

          Попитан за думите на иранския лидер, Тръмп коментира пред журналисти:

          „Разбира се, че той ще каже това. Надявам се да постигнем сделка. Ако не постигнем сделка, тогава ще разберем дали е бил прав или не.“

          Демонстрациите в Иран започнаха като протест срещу високата цена на живота, но бързо прераснаха в масово антиправителствено движение, което властите в Техеран определят като „безредици, подстрекавани от САЩ и Израел“.

          На този фон иранските власти освободиха под гаранция 26-годишния протестиращ Ерфан Солтани, след като Вашингтон предупреди, че той е в списък за екзекуция и заплаши с ответни действия, ако бъдат приведени в изпълнение смъртни присъди срещу демонстранти.

          Солтани е бил арестуван през януари по обвинения в пропаганда срещу ислямската система и действия срещу националната сигурност. Иранските власти отрекоха той да е бил осъждан на смърт и заявиха, че обвиненията не предвиждат екзекуция.

          Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи предупреди за риска от „погрешни преценки“, но изрази надежда, че американският президент ще подходи разумно.

          „Вярвам, че президентът Тръмп е достатъчно мъдър, за да вземе правилното решение“, заяви Арагчи.

          Той допълни, че Иран е загубил доверие в САЩ като партньор в преговорите, но посочи, че някои държави в региона действат като посредници за възстановяване на диалога.

          „Виждам възможност за нови разговори, ако американският преговорен екип следва това, което президентът Тръмп заяви – справедливо и равнопоставено споразумение, което да гарантира липсата на ядрени оръжия“, каза Арагчи в интервю за CNN.

