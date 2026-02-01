Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява да постигне споразумение с Иран, след като върховният лидер на страната предупреди, че всяка американска атака срещу Ислямската република ще доведе до регионална война, предаде АФП.

- Реклама -

Изявлението идва след смъртоносната реакция на иранските власти срещу антиправителствени протести, достигнали своя връх миналия месец. В отговор Тръмп заплаши с военни действия и разпореди изпращането на ударна група самолетоносачи в Близкия изток.

На 1 февруари върховният лидер на Иран Али Хаменей определи протестите като „преврат“ и отправи остро предупреждение към Вашингтон.

„Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път тя ще бъде регионална война“, заяви Хаменей и призова иранците „да не се страхуват“ от реториката на Тръмп.

Той обвини протестиращите, че са атакували полицията, правителствени сгради, обекти на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, банки и джамии, като добави:

„Това беше като преврат, но превратът беше потушен“.

Попитан за думите на иранския лидер, Тръмп коментира пред журналисти:

„Разбира се, че той ще каже това. Надявам се да постигнем сделка. Ако не постигнем сделка, тогава ще разберем дали е бил прав или не.“

Демонстрациите в Иран започнаха като протест срещу високата цена на живота, но бързо прераснаха в масово антиправителствено движение, което властите в Техеран определят като „безредици, подстрекавани от САЩ и Израел“.

На този фон иранските власти освободиха под гаранция 26-годишния протестиращ Ерфан Солтани, след като Вашингтон предупреди, че той е в списък за екзекуция и заплаши с ответни действия, ако бъдат приведени в изпълнение смъртни присъди срещу демонстранти.

Солтани е бил арестуван през януари по обвинения в пропаганда срещу ислямската система и действия срещу националната сигурност. Иранските власти отрекоха той да е бил осъждан на смърт и заявиха, че обвиненията не предвиждат екзекуция.

Междувременно иранският външен министър Абас Арагчи предупреди за риска от „погрешни преценки“, но изрази надежда, че американският президент ще подходи разумно.

„Вярвам, че президентът Тръмп е достатъчно мъдър, за да вземе правилното решение“, заяви Арагчи.

Той допълни, че Иран е загубил доверие в САЩ като партньор в преговорите, но посочи, че някои държави в региона действат като посредници за възстановяване на диалога.