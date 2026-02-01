НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Тръмп прогнозира сделка с Куба на фона на петролна криза в Хавана

          1 февруари 2026 | 10:21
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази силна увереност, че Вашингтон и Хавана ще постигнат ново споразумение в близко бъдеще. Изявлението бе направено на борда на президентския самолет „Еър форс уан“ по време на полет от столицата към Флорида, предава агенция Ройтерс.

          Коментарът на американския държавен глава идва в момент на засилен натиск върху острова, само ден след като той отправи директна заплаха за налагане на мита на всички държави, които продължават да доставят петрол на Куба.

          Тръмп повтори призива си към кубинските власти да седнат на масата за преговори, изтъквайки тежката икономическа реалност, пред която е изправена страната. „Няма нужда от хуманитарна криза“, заяви той пред репортерите на борда.

          Според американския президент, липсата на ресурси неизбежно ще принуди Хавана да потърси диалог. „Мисля, че те вероятно ще дойдат при нас и ще поискат да сключат сделка… Те са в ситуация, която е много лоша за Куба. Те нямат пари. Те нямат петрол. Те живееха с венецуелски пари и петрол, които няма да дойдат повече“, коментира Тръмп, цитиран от агенцията.

          Енергийната ситуация в Куба се влоши драстично през последната година. През 2025 г. Венецуела бе ключовият енергиен партньор на острова, осигурявайки около една трета от дневните нужди от черно злато. Този жизненоважен поток обаче пресъхна след наложената от САЩ блокада и последвалите събития в Каракас.

          Доставките на венецуелски петрол спаднаха рязко още преди провеждането на специалната военна операция във венецуелската столица, при която президентът Николас Мадуро бе заловен и отведен в САЩ, за да бъде съден по обвинения в наркотрафик.

          Опциите на Хавана за набавяне на горива стават все по-ограничени. Още през януари Ройтерс съобщи ексклузивно, че Мексико, който е друг основен доставчик за острова, обмисля преустановяване на пратките. Причината за колебанието на мексиканските власти са сериозните опасения от възможни ответни наказателни мерки от страна на администрацията във Вашингтон.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Иран обяви армиите на европейските държави за терористични групи

          Георги Петров -
          Иран предприе безпрецедентен дипломатически и политически ход, обявявайки официално армиите на европейските държави за „терористични групи“. Действието на Техеран идва като директен и остър...
          Политика

          Катар посредничи за деескалация: Шейх Ал Тани разговаря с Иран на фона на напрежение със САЩ

          Красимир Попов -
          Премиерът и външен министър на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е провел разговори в Иран с цел деескалация на напрежението в региона,...
          Политика

          Пезешкиан увери Сиси: Иран не търси война със САЩ

          Красимир Попов -
          Президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран не търси конфликт със Съединените щати, подчертавайки, че евентуален сблъсък няма да бъде от полза за...
          Вашият коментар
