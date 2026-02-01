НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Украински военен: Руската армия се закрепи в югоизточната част на Константиновка

          1 февруари 2026 | 12:46
          Руската армия се е укрепила в частен сектор в югоизточната част на Константиновка в Донецка област. Това изявление направи старши лейтенантът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) с позивна „Алекс“ в своя Telegram канал „Офицер“. Според него засега пехотните групи на руснаците са сравнително малки.

          „Но перспективите за цялата тази ситуация не са добри и е въпрос на това кога основният театър на бойните действия ще се премести в самия град“, добави той.

          „Алекс“ подчерта, че проблемът е, че сценарият за градска война за Константиновка не е идеален. Градът е „по същество открит за удари от дронове от всички страни“.

          „Активността на екипажите на FPV в тази посока е просто невероятна“, заключи военнослужещият.

          

