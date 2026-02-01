Уникален гол на Соланке зарадва Тотнъм и разплака Манчестър Сити

Тотнъм и Манчестър Сити направиха невероятен мач и завършиха наравно 2:2 в дербито на 24-тия кръг на Висшата лига в Англия. Двубоят предложи две коренно различни лица, като през първата част гостите от Манчестър имаха тотално предимство, което реализираха два гола аванс. След паузата Тотнъм стигна до равенството с голове на Доминик Соланке.

След регистрираното равенство може би най-доволни трябва да бъдат в щаба на Арсенал, тъй като вечният съперник на Тотнъм остава на шест точки преднина пред „гражданите“ на върха в класирането. Манчестър Сити остана втори с 47 точки, а Тотнъм е на 14-о място с 29 пункта.

Иначе по време на мача Манчестър Сити поведе още в 10-ата минута, като точен бе Раян Шерки. Офанзивният халф реализира след диагонален удар по земя. Голът обърка тима на Томас Франк и до края на първата част положенията следваха едно след друго пред вратата на Викарио. Логичното се случи и футболистите на Пеп Гуардиола удвоиха аванса си чрез гол на Антоан Семеньо Това стана в 44-та минута.

През второто полувреме Тотнъм излезе с изцяло променен вид и играта се пренесе в полето на противника. „Шщорите“ намалиха изоставането си в 53-тата минута с попадение на Доминик Соланке. При ситуацията нападателят изрита крака на защитника на Сити Марк Гехи, но въпреки това голат бе зачетено от главния съдия Роб Джоунс.

Това даде инерция на лондончани и в 70-ата минута Соланке вкара с акробатично изпълнение, което спокойно може да бъде и претендент за гол на сезона. При ситуацията бившият играч на Борнемут се разписа с пета.

В следващите минути само няколко отлични намеси на Джанлуиджи Донарума спасиха гостите от това да допуснат пълен обрат, като пропуски направиха Одобер и Симонс. Чак в последните десетина минути играта отново се пренесе пред вратата на домакините, но Манчестър Сити така и не стигна до нови чисти положения.