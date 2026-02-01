НА ЖИВО
          Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, а демокрацията изисква кураж всеки ден

          1 февруари 2026 | 20:25 110
          Снимка: БГНЕС
          „Преди време децата ми ми зададоха въпрос, който кара всеки възрастен да се замисли – как трябва да мислим за връзката между миналото, настоящето и бъдещето“, заяви кметът на София Васил Терзиев по повод Деня за почит към жертвите на комунистическия режим.

          По думите му настоящето е най-важното, защото именно в него хората правят изборите си и решават как да живеят.

          „Най-важно е настоящето – защото имаме само него. В него правим изборите си и решаваме как да живеем. За да има смисъл днешният ден обаче, трябва да имаме посока – нещо, към което съзнателно да се стремим“, посочва Терзиев, цитиран от пресцентъра на Столичната община.

          Кметът подчерта, че миналото е източник на уроци, но само ако обществото има смелостта да го погледне честно.

          „Миналото ни показва какво се е объркало и какви грешки не бива да повтаряме. Но това е възможно само ако имаме смелостта да го погледнем честно“, допълни той.

          В изявлението си Терзиев акцентира, че днешният ден е посветен на паметта на хората, чиито живот и достойнство са били отнети заради техните убеждения, вяра и свободен дух.

          „Историята ни учи какво се случва, когато човешкото достойнство е пренебрегнато – когато смелите и мислещите хора са мачкани. Това не трябва да се повтаря. Никога“, заяви кметът на София.

          Според него денят не е само момент на преклонение, а и ясна обществена позиция, основана на няколко ключови принципа:
          свободата като висша ценност, демокрацията като ежедневна отговорност, и човечността като водещ ориентир при вземането на решения, дори когато това е трудно.

          „Това дължим на миналото. Това дължим на децата си. И най-вече – на бъдещето“, завършва изявлението си Васил Терзиев.

