Васил Терзиев: Свободата е висша ценност, а демокрацията изисква кураж всеки ден

По думите му настоящето е най-важното, защото именно в него хората правят изборите си и решават как да живеят.
Кметът подчерта, че миналото е източник на уроци, но само ако обществото има смелостта да го погледне честно.
В изявлението си Терзиев акцентира, че днешният ден е посветен на паметта на хората, чиито живот и достойнство са били отнети заради техните убеждения, вяра и свободен дух.
Според него денят не е само момент на преклонение, а и ясна обществена позиция, основана на няколко ключови принципа: свободата като висша ценност, демокрацията като ежедневна отговорност, и човечността като водещ ориентир при вземането на решения, дори когато това е трудно.
