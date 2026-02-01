НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Висши генерали на САЩ и Израел са разговаряли в Пентагона на фона на напрежението с Иран

          1 февруари 2026 | 22:13 540
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Високопоставени военни на САЩ и Израел са провели разговори в Пентагона на 30 януари на фона на рязко нарастващото напрежение с Иран, съобщиха двама американски официални представители, пожелали анонимност.

          - Реклама -

          Срещата е била между Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, и Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелските въоръжени сили. Подробности за закритите обсъждания не бяха разкрити, съобщи изданието „Ал Арабия“.

          САЩ засилиха военното си присъствие по море и увеличиха противовъздушната си отбрана в Близкия изток, след като Доналд Тръмп многократно отправи заплахи към Иран, с цел натиск Техеран да се върне на масата за преговори.

          На 1 февруари иранското ръководство предупреди, че евентуална американска атака би довела до регионален конфликт.

          След разговорите във Вашингтон израелският министър на отбраната Израел Кац се е срещнал със Замир. По данни от канцеларията на Кац двамата са направили преглед на ситуацията в региона и на „оперативната готовност на израелската армия за всеки възможен сценарий“.

          Високопоставени военни на САЩ и Израел са провели разговори в Пентагона на 30 януари на фона на рязко нарастващото напрежение с Иран, съобщиха двама американски официални представители, пожелали анонимност.

          - Реклама -

          Срещата е била между Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, и Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелските въоръжени сили. Подробности за закритите обсъждания не бяха разкрити, съобщи изданието „Ал Арабия“.

          САЩ засилиха военното си присъствие по море и увеличиха противовъздушната си отбрана в Близкия изток, след като Доналд Тръмп многократно отправи заплахи към Иран, с цел натиск Техеран да се върне на масата за преговори.

          На 1 февруари иранското ръководство предупреди, че евентуална американска атака би довела до регионален конфликт.

          След разговорите във Вашингтон израелският министър на отбраната Израел Кац се е срещнал със Замир. По данни от канцеларията на Кац двамата са направили преглед на ситуацията в региона и на „оперативната готовност на израелската армия за всеки възможен сценарий“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп изрази надежда за сделка с Иран на фона на предупреждения за регионална война

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява да постигне споразумение с Иран, след като върховният лидер на страната предупреди, че всяка американска...
          Политика

          Пекин и Москва с амбиция за „нови хоризонти“ в двустранните отношения през 2026 г.

          Красимир Попов -
          Висшият дипломат на Китай Ван Йи заяви пред руския секретар на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, че отношенията между Пекин и Москва могат да...
          Други

          Ледникът на Страшния съд в Антарктида се топи ускорено: Туейтс губи 50 млрд. тона лед годишно

          Михаил Георгиев -
          Антарктида често е възприемана като „чужд“ континент – без градове, пътища и постоянно население, покрит единствено от лед с дебелина до 4 километра. Под...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions