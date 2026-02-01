Висши генерали на САЩ и Израел са разговаряли в Пентагона на фона на напрежението с Иран

Високопоставени военни на САЩ и Израел са провели разговори в Пентагона на 30 януари на фона на рязко нарастващото напрежение с Иран, съобщиха двама американски официални представители, пожелали анонимност.

Срещата е била между Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, и Еял Замир, началник на Генералния щаб на израелските въоръжени сили. Подробности за закритите обсъждания не бяха разкрити, съобщи изданието „Ал Арабия“.

САЩ засилиха военното си присъствие по море и увеличиха противовъздушната си отбрана в Близкия изток, след като Доналд Тръмп многократно отправи заплахи към Иран, с цел натиск Техеран да се върне на масата за преговори.

На 1 февруари иранското ръководство предупреди, че евентуална американска атака би довела до регионален конфликт.

След разговорите във Вашингтон израелският министър на отбраната Израел Кац се е срещнал със Замир. По данни от канцеларията на Кац двамата са направили преглед на ситуацията в региона и на „оперативната готовност на израелската армия за всеки възможен сценарий“.