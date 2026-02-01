НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 01.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Вучич: САЩ ще ударят Иран през следващите 48 часа

          1 февруари 2026 | 17:54 730
          Александър Вучич
          Александър Вучич
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Сръбският президент Александър Вучич смята, че САЩ ще нанесат удар по Иран в рамките на следващите 48 часа. Той заяви това по телевизия Pink.

          - Реклама -

          Вучич отбеляза, че САЩ биха могли да атакуват Иран, за да отклонят вниманието от нови документи по случая с Джефри Епстийн. Той добави, че това не е основната причина за предстоящия американски удар, но ще ускори вземането на решения в Белия дом.

          „Когато се появят подобни глупости, като случилото се с Моника Люински (модният дизайнер и обществена фигура, известна със скандалната си афера с 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън), тогава някой започва да бъде бомбардиран. Не вярвам това да е причината, но съм почти сигурен, че ще ускори някои решения“, посочва сръбският президент.

          Вучич подчерта, че Сърбия трябва да се съсредоточи върху вътрешната стабилност. Той заяви, че поддържането на мира и реализирането на икономически проекти остават приоритет.

          Сръбският президент Александър Вучич смята, че САЩ ще нанесат удар по Иран в рамките на следващите 48 часа. Той заяви това по телевизия Pink.

          - Реклама -

          Вучич отбеляза, че САЩ биха могли да атакуват Иран, за да отклонят вниманието от нови документи по случая с Джефри Епстийн. Той добави, че това не е основната причина за предстоящия американски удар, но ще ускори вземането на решения в Белия дом.

          „Когато се появят подобни глупости, като случилото се с Моника Люински (модният дизайнер и обществена фигура, известна със скандалната си афера с 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън), тогава някой започва да бъде бомбардиран. Не вярвам това да е причината, но съм почти сигурен, че ще ускори някои решения“, посочва сръбският президент.

          Вучич подчерта, че Сърбия трябва да се съсредоточи върху вътрешната стабилност. Той заяви, че поддържането на мира и реализирането на икономически проекти остават приоритет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Ледникът на Страшния съд в Антарктида се топи ускорено: Туейтс губи 50 млрд. тона лед годишно

          Михаил Георгиев -
          Антарктида често е възприемана като „чужд“ континент – без градове, пътища и постоянно население, покрит единствено от лед с дебелина до 4 километра. Под...
          Европа

          Съветник на Роберт Фицо подава оставка след появата на името му в делото Епстийн: в съобщенията фигурират украински момичета

          Иван Христов -
          Бившият словашки външен министър Мирослав Лайчак се оттегля от поста съветник по националната сигурност на премиера, съобщава словашкият вестник Aktuality. Премиерът Роберт Фицо, във видео...
          Икономика

          Биткойн регистрира рекорден спад, доверието на инвеститорите в криптовалутата спада

          Иван Христов -
          По време на съботната търговия в САЩ цената на биткойн падна под 80 000 долара, най-ниското ѝ ниво от април 2025 г., съобщава Bloomberg. „Спадът...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions