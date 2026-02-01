Вучич: САЩ ще ударят Иран през следващите 48 часа

Сръбският президент Александър Вучич смята, че САЩ ще нанесат удар по Иран в рамките на следващите 48 часа. Той заяви това по телевизия Pink.

- Реклама -

Вучич отбеляза, че САЩ биха могли да атакуват Иран, за да отклонят вниманието от нови документи по случая с Джефри Епстийн. Той добави, че това не е основната причина за предстоящия американски удар, но ще ускори вземането на решения в Белия дом.

„Когато се появят подобни глупости, като случилото се с Моника Люински (модният дизайнер и обществена фигура, известна със скандалната си афера с 42-рия президент на САЩ Бил Клинтън), тогава някой започва да бъде бомбардиран. Не вярвам това да е причината, но съм почти сигурен, че ще ускори някои решения“, посочва сръбският президент.

Вучич подчерта, че Сърбия трябва да се съсредоточи върху вътрешната стабилност. Той заяви, че поддържането на мира и реализирането на икономически проекти остават приоритет.