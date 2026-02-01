Запрянов: Гренландия е автономна и датска, а Крим – украински и незаконно окупиран от Русия

Гренландия е автономна територия на Дания, докато Крим е украински и се намира под незаконна руска окупация – това подчерта министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в интервю за bTV.
Той направи ясно разграничение между изказванията на Доналд Тръмп за Гренландия и позицията на Владимир Путин за Крим:
НАТО и сигурността на Гренландия
По думите на Запрянов, изказванията на Тръмп за Гренландия създават напрежение в рамките на НАТО, тъй като става дума за територия на Алианса.
Министърът поясни, че всички операции за гарантиране на сигурността в рамките на НАТО се планират от стратегическото командване на Алианса и се утвърждават от Северноатлантическия съвет.
Ако НАТО вземе решение за засилване на сигурността на Гренландия, България ще го подкрепи, заяви Запрянов.
Напрежението между САЩ и Иран
По отношение на отношенията между САЩ и Иран министърът предупреди, че удар срещу Иран би довел до сериозна ескалация:
Според него Иран трябва да бъде по-прозрачен, включително по ядрената си програма, и да спазва международните правила, за да се избегнат нови удари от американска страна.
България и Съветът за мир в Газа
Запрянов категорично отхвърли твърденията, че България е допуснала грешка, присъединявайки се към Съвета за мир в Газа, и подчерта връзката му с резолюция 2803 от 17 ноември на Съвета за сигурност на ООН, която утвърждава 20-точковия план на Тръмп като план на ООН.
Той беше ясен, че евентуално изпращане на български военни в Газа може да стане само след ново решение на Народното събрание.
Модернизацията на армията и бюджетът
По темата за българската армия Запрянов заяви, че модернизацията не е спряна, но с удължения бюджет не са осигурени средства за ключови плащания през 2026 г.
Сред засегнатите проекти са:
- плащанията за вторите осем бойни самолета,
- финансирането по корабните програми.