Запрянов: Гренландия е автономна и датска, а Крим – украински и незаконно окупиран от Русия

Гренландия е автономна територия на Дания, докато Крим е украински и се намира под незаконна руска окупация – това подчерта министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов в интервю за bTV.

„Гренландия е датска, автономна, а Крим е украински. Крим и окупираните от Русия области са предмет на преговори, така че в хода на преговорите и постигането на мирно решение на този конфликт ще се дефинира по волята на украинците и руснаците принадлежността на тези райони – Крим, Донбас, Донецк, които в момента са незаконно окупирани от Русия", заяви Запрянов.

Той направи ясно разграничение между изказванията на Доналд Тръмп за Гренландия и позицията на Владимир Путин за Крим:

„Коренно различно е. Крим е окупиран нелегално, в нарушение на международното право, докато Гренландия е автономна, свободна и заедно с Дания води преговори със САЩ“.

НАТО и сигурността на Гренландия

По думите на Запрянов, изказванията на Тръмп за Гренландия създават напрежение в рамките на НАТО, тъй като става дума за територия на Алианса.

„Евроатлантическият договор е категоричен – ако се придържаме към него, трябва да спазваме международните принципи и норми, а Член 5 гарантира неприкосновеността на териториите на страните членки“, подчерта той.

Министърът поясни, че всички операции за гарантиране на сигурността в рамките на НАТО се планират от стратегическото командване на Алианса и се утвърждават от Северноатлантическия съвет.

Ако НАТО вземе решение за засилване на сигурността на Гренландия, България ще го подкрепи, заяви Запрянов.

Напрежението между САЩ и Иран

По отношение на отношенията между САЩ и Иран министърът предупреди, че удар срещу Иран би довел до сериозна ескалация:

„Удар върху Иран означава усложняване на ситуацията в Близкия изток. Това може да доведе до конфликт, който е неуправляем“, каза той.

Според него Иран трябва да бъде по-прозрачен, включително по ядрената си програма, и да спазва международните правила, за да се избегнат нови удари от американска страна.

България и Съветът за мир в Газа

Запрянов категорично отхвърли твърденията, че България е допуснала грешка, присъединявайки се към Съвета за мир в Газа, и подчерта връзката му с резолюция 2803 от 17 ноември на Съвета за сигурност на ООН, която утвърждава 20-точковия план на Тръмп като план на ООН.

„Присъединяването към Съвета за мир не означава автоматично нито финансово участие, нито изпращане на войски“, обясни министърът.

Той беше ясен, че евентуално изпращане на български военни в Газа може да стане само след ново решение на Народното събрание.

Модернизацията на армията и бюджетът

По темата за българската армия Запрянов заяви, че модернизацията не е спряна, но с удължения бюджет не са осигурени средства за ключови плащания през 2026 г.

Сред засегнатите проекти са:

плащанията за вторите осем бойни самолета ,

, финансирането по корабните програми.