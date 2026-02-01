НА ЖИВО
      неделя, 01.02.26
          Здравко Димитров дебютира за новия си отбор при разгром

          Димитров влезе на терена в 61-ата минута, когато тимът му вече водеше с 5:0

          1 февруари 2026 | 21:07
          Българският национал Здравко Димитров направи официален дебют за Амедспор при разгромната победа със 7:0 в домакинството срещу Адана Демирспор от 23-ия кръг ва турската Първа лига!  

          Димитров влезе на терена в 61-ата минута, когато тимът му вече водеше с 5:0! Амедспор вкара 3 гола през първото полувреме, като в 22-ата минута точен бе Мбайе Диане. Синан Курт удвои в 43-ата минута, а 2 минути след това Флорент Хасани направи резултата 3:0! 

          След почивката доминацията на домакините продължи, като в 52-ата минута Диане реализира второто си попадение, а точно преди изтичането на час игра Хасани покачи резултата на 5:0 също с втория си гол в срещата. 

          Чекдар Орхан в 76-ата и Таркан Сербест в 87-ата минути оформиха крайния резултат 7:0 в полза на Амедспор.  

          С разгромната победа Здравко Димитров и компания събраха 46 точки на първото място във второто ниво на турския футбол, докато Адана Демирспор е на дъното в таблицата с -28 точки.  

