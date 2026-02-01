Следващият ключов етап от дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна вече има конкретни параметри. Украинският президент Володимир Зеленски обяви официално, че новият кръг от тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ ще се проведе на 4 и 5 февруари (сряда и четвъртък). Домакин на срещата ще бъде Абу Даби в Обединените арабски емирства.

- Реклама -

Държавният глава на Украйна подчерта готовността на Киев за конструктивен диалог в рамките на предстоящия дипломатически форум, който се осъществява с посредничеството на Съединените щати. Зеленски изрази надежда, че разговорите няма да бъдат просто протоколни, а ще доведат до съществен напредък.

„Украйна е готова за дискусия по същество и ние имаме интерес резултатът да ни доближи до реален и достоен край на войната“, заяви категорично украинският лидер, цитиран от агенция Ройтерс.

Уточнението за точните дати идва на фона на засилена дипломатическа активност и различни спекулации относно графика на срещите. Преди официалното съобщение съществуваха очаквания за по-ранно провеждане на разговорите. Още вчера Зеленски информира, че украинските представители се готвят активно за дипломатически совалки през новата седмица.

Според анализ на Франс прес, с това си изказване президентът е сложил край на слуховете за евентуална среща в Абу Даби още в неделя. Потвърдените дати 4 и 5 февруари дават на страните необходимото време за финализиране на позициите преди преговорите в столицата на емирствата.