      неделя, 01.02.26
          Зеленски: Преговорите с Русия и САЩ ще се проведат на 4 и 5 февруари в Абу Даби

          1 февруари 2026 | 13:38 520
          Снимка: Facebook
          Сподели
          Следващият ключов етап от дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта в Украйна вече има конкретни параметри. Украинският президент Володимир Зеленски обяви официално, че новият кръг от тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ ще се проведе на 4 и 5 февруари (сряда и четвъртък). Домакин на срещата ще бъде Абу Даби в Обединените арабски емирства.

          Държавният глава на Украйна подчерта готовността на Киев за конструктивен диалог в рамките на предстоящия дипломатически форум, който се осъществява с посредничеството на Съединените щати. Зеленски изрази надежда, че разговорите няма да бъдат просто протоколни, а ще доведат до съществен напредък.

          „Украйна е готова за дискусия по същество и ние имаме интерес резултатът да ни доближи до реален и достоен край на войната“, заяви категорично украинският лидер, цитиран от агенция Ройтерс.

          Уточнението за точните дати идва на фона на засилена дипломатическа активност и различни спекулации относно графика на срещите. Преди официалното съобщение съществуваха очаквания за по-ранно провеждане на разговорите. Още вчера Зеленски информира, че украинските представители се готвят активно за дипломатически совалки през новата седмица.

          Според анализ на Франс прес, с това си изказване президентът е сложил край на слуховете за евентуална среща в Абу Даби още в неделя. Потвърдените дати 4 и 5 февруари дават на страните необходимото време за финализиране на позициите преди преговорите в столицата на емирствата.

