      неделя, 01.02.26
          Жестоко престъпление в Плевенско: Разследват убийство на жена в Койнаре

          1 февруари 2026 | 17:15
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Органите на реда в Плевенска област работят по тежък криминален случай в село Койнаре. Започнато е разследване на смъртта на жена, която е загубила живота си след нанесен жесток побой.

          Полицията е предприела незабавни действия, като по случая вече има задържан. Основният заподозрян за извършване на тежкото деяние е съпругът на жертвата. Той е отведен в ареста, докато властите изясняват детайлите около инцидента.

          В момента на място работят екипи на полицията и прокуратурата за пълното изясняване на фактологията. Според информация на Нова телевизия, задържаният мъж вече е дал обяснения пред разследващите органи и е признал вина за стореното.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Инцидент в Пловдив: Джип се вряза в пълен ресторант, жена оцеля по чудо

          Георги Петров -
          Истинско чудо предотврати тежка трагедия в Пловдив, след като голям джип нахлу директно в ресторант в жилищен район „Тракия“. Пътнотранспортното произшествие се е разиграло...
          Крими

          Следа към България в досиетата „Епстийн“

          Георги Петров -
          Американският финансист Джефри Епстийн, обвинен за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, е набирал момичета и от България. Това показва проверка на сайта...
          Политика

          „БУЛЕКЗИТ“: Учредяването на национално движение за излизане от ЕС (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Гражданско движение "Фронт за лева", движение "23 септември" и техни съмишленици основават в НДК Национално движение за излизане на България от Европейския съюз и...
