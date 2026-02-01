Органите на реда в Плевенска област работят по тежък криминален случай в село Койнаре. Започнато е разследване на смъртта на жена, която е загубила живота си след нанесен жесток побой.

Полицията е предприела незабавни действия, като по случая вече има задържан. Основният заподозрян за извършване на тежкото деяние е съпругът на жертвата. Той е отведен в ареста, докато властите изясняват детайлите около инцидента.

В момента на място работят екипи на полицията и прокуратурата за пълното изясняване на фактологията. Според информация на Нова телевизия, задържаният мъж вече е дал обяснения пред разследващите органи и е признал вина за стореното.