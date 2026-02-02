14 населени места в Плевенско са без ток, пътища се почистват с 76 машини

В област Плевен 14 населени места са без електрозахранване, а почистването и обработката на републиканската и общинската пътна мрежа се извършва от 76 машини, съобщи БНР.

Без ток остават Горна Митрополия, части от Долна Митрополия, селата Изгрев, Санадиново, Трънчовица, Бацова махала, Долни Вит, Сомовит, Черковица, Муселиево, Жернов, Каменец, Одърне и части от Гулянци.

Към момента няма регистрирани тежки пътнотранспортни произшествия на територията на областта. Отчетен е инцидент със самокатастрофирал тежкотоварен автомобил в района на Еница, при който превозното средство е излязло извън пътното платно.

Поради инцидента временно е затворен пътният участък Кнежа – Червен бряг. На място са изпратени компетентните екипи и се работи по отстраняването на камиона и възстановяването на нормалното движение.