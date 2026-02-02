30-годишен мъж пребил майка си в Перник

2 февруари 2026 | 12:05
59-годишна жена е под лекарско наблюдение в Хирургичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник, след като е била пребита от собствения си син, съобщават от полицията.
Сигналът за
случай на домашно насилие е подаден вчера сутринта на телефон 112, след което на място незабавно пристигнал полицейски екип.
Служителите на реда
задържали 30-годишния мъж, който впоследствие е настанен в Психиатричното отделение на пернишката болница.
По случая е
образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.
