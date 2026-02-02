30-годишен мъж пребил майка си в Перник

59-годишна жена е под лекарско наблюдение в Хирургичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник, след като е била пребита от собствения си син, съобщават от полицията.

Сигналът за случай на домашно насилие е подаден вчера сутринта на телефон 112, след което на място незабавно пристигнал полицейски екип.

Служителите на реда задържали 30-годишния мъж, който впоследствие е настанен в Психиатричното отделение на пернишката болница.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.