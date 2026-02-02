НА ЖИВО
          Крими

          30-годишен мъж пребил майка си в Перник

          2 февруари 2026 | 12:05
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          59-годишна жена е под лекарско наблюдение в Хирургичното отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник, след като е била пребита от собствения си син, съобщават от полицията.

          Сигналът за случай на домашно насилие е подаден вчера сутринта на телефон 112, след което на място незабавно пристигнал полицейски екип.

          Жители на Видин се събират на протест срещу насилието, след побой в нощен клуб

          Служителите на реда задържали 30-годишния мъж, който впоследствие е настанен в Психиатричното отделение на пернишката болница.

          По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава под надзора на прокуратурата.

          Жители на Видин се събират на протест срещу насилието, след побой в нощен клуб

