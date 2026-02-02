„Ако не сме на масата, сме в менюто“: защо съюзниците на САЩ започват да мислят самостоятелно

Миналата седмица, по време на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, канадският министър-председател Марк Карни определи основаната на правила международна система като „приятна фикция“, от която „най-силните се освобождават, когато им е удобно“. Твърдението му не е ново за политолозите, които от години подчертават, че следвоенният ред, ръководен от САЩ, макар и по-либерален от предишните системи, в крайна сметка винаги се е опирал на американската мощ.

- Реклама -

Това, което се промени, не е силата на САЩ, а целите, към които тя се насочва. Вашингтон остава почти уникално способен да проектира военна и финансова мощ в глобален мащаб. Както отбеляза Карни, „великите сили започнаха да използват икономическата интеграция като оръжие, митата като лост за натиск, финансовата инфраструктура като средство за принуда, а веригите за доставки като уязвимости“. За държави под американски санкции като Иран, Венецуела или Русия това не е откритие.

Съединените щати никога не са били стриктни пазители на „правилата“, когато са смятали, че интересите им са застрашени. Готовността да се заобикаля либералният ред при удобен случай често е била използвана от Русия и Китай като аргумент срещу американското лицемерие – от Косово и Ирак до Газа.

Разривът не е глобален, а съюзнически

Истинският „разрив в световния ред“, за който говори Карни, не е срив на универсален либерален модел, а пропаст между САЩ и собствените им съюзници. Традиционните партньори на Вашингтон все по-често се оказват потенциални жертви на същата принуда, която доскоро беше насочвана навън.

Канада е ярък пример. Управлявана от Карни, страната се сблъска с 35-процентни мита, наложени от администрацията на Доналд Тръмп, както и с провокативни намеци за превръщането ѝ в „51-вия щат“ или подкрепа за сепаратизъм в Алберта. Паралелно с това се задълбочиха търговските спорове със Европейския съюз, появи се сътрудничество с крайнодесни формации в Европа и — най-остро — спорът около Гренландия.

За Европа президентска заплаха за Гренландия е много по-трудна за пренебрегване, отколкото американски бомбардировки в далечен регион. Именно това прави сегашната ситуация безпрецедентна.

Уязвими съюзници, труден избор

Евроатлантическите съюзници на САЩ са особено уязвими. Те са дълбоко интегрирани в американската икономика, купуват американско оръжие и разчитат на американски войски за сигурността си. Твърда реакция срещу натиска от Белия дом носи риск от загуба на ключов партньор в отбраната — особено в рамките на НАТО.

Макар преди изборите през 2024 г. да се говореше за прехвърляне на по-голяма отбранителна тежест върху съюзниците, реалната американска военна позиция в Европа почти не се е променила. Няма ясен сигнал за масово изтегляне на войски, а обещаният преглед на разполагането на силите все още не е публикуван. Вместо това администрацията на Тръмп съчетава натиск за военни разходи с твърд подход по търговски и политически въпроси.

Средните сили и алтернативите

За разлика от европейците и канадците, други „средни сили“ имат по-голяма свобода на маневриране. Индия съчетава сближаване със САЩ с членство в БРИКС и продължаващи връзки с Русия. Бразилия успя да договори намаляване на митата, докато президентът Лула открито критикува американската политика във Венецуела.

Карни е прав, че средните сили имат избор — но не всички започват от една и съща позиция. Съюзниците на САЩ трябва едновременно да изграждат алтернативи и да управляват болезнения преход от дългогодишната си зависимост от Вашингтон.

Първи сигнали за промяна

Има признаци, че агресивността и непредсказуемостта на администрацията на Тръмп започват да дават обратен ефект. Карни подписа споразумение в Пекин за внос на китайски електромобили, следвайки примера на Еманюел Макрон и Киър Стармър, които също търсят по-тесни икономически връзки с Китай. Междувременно Индия и ЕС постигнаха дългоочаквано търговско споразумение.

Ако тази тенденция продължи, светът вероятно ще се придвижи от еднополюсен ред към по-многополюсна система, в която средните сили имат по-голяма автономия и гъвкавост. Това не е непременно лошо и за самите САЩ: бъдеща администрация може да се окаже с по-способни и самостоятелни партньори, вместо с мрежа от зависими съюзници.

Цената на пасивността

Рискът остава. Вашингтон разполага със сериозни икономически лостове, особено спрямо Канада. Европа показа колебание дори по въпроса за Гренландия, предпочитайки да умиротворява Белия дом, за да запази американския ангажимент към НАТО.

Но приемането на ролята на васал има цена. Както предупреди Карни в Давос:

„Средните сили трябва да действат заедно, защото ако не сме на масата, сме в менюто.“

Да не се застраховат срещу американския натиск днес означава да приемат бъдеща принуда утре.