НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Ал-Шараа и Макрон обсъдиха стабилизацията на Сирия и споразумението със Сирийските демократични сили

          2 февруари 2026 | 01:06 70
          Снимка: Stephanie Lecocq / Pool / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сирийският президент Ахмед Ал-Шараа проведе телефонен разговор с Еманюел Макрон, по време на който двамата лидери са обсъдили развитието на ситуацията в региона и усилията за насърчаване на стабилността в Сирия, предаде сирийската държавна агенция SANA.

          - Реклама -

          По време на разговора Ал-Шараа е подчертал значението на международната подкрепа за сирийския политически процес, както и необходимостта от укрепване на сигурността и стабилността в цялата страна.

          Особен акцент е бил поставен върху всеобхватното споразумение между сирийското правителство и Сирийски демократични сили (SDF). Френският президент е изразил подкрепа за договореността, като е подчертал, че нейното прилагане трябва да гарантира единството, суверенитета и териториалната цялост на Сирия.

          Макрон е потвърдил ангажимента на Франция за продължаваща координация със сирийските власти в подкрепа на страната и сирийския народ по пътя към стабилност, справедливост и възстановяване.

          На 30 януари Дамаск обяви постигането на всеобхватно примирие и поетапно споразумение между правителството и SDF. Двете страни са се ангажирали с незабавно прекратяване на огъня и стартиране на поетапен процес за интегриране на военните и административните структури.

          Споразумението предвижда още изтегляне на силите от линиите на съприкосновение и разполагане на сили за сигурност на Министерството на вътрешните работи в градските центрове Хасака и Камишли в североизточна Сирия. Мерките са част от по-широки усилия за възстановяване на държавния контрол и стабилността в региона.

          Договореността има за цел обединяване на сирийската територия, налагане на държавния авторитет и напредък към пълна институционална интеграция, чрез координация и съвместни усилия за възстановяване на страната след дългогодишния конфликт.

          Сирийският президент Ахмед Ал-Шараа проведе телефонен разговор с Еманюел Макрон, по време на който двамата лидери са обсъдили развитието на ситуацията в региона и усилията за насърчаване на стабилността в Сирия, предаде сирийската държавна агенция SANA.

          - Реклама -

          По време на разговора Ал-Шараа е подчертал значението на международната подкрепа за сирийския политически процес, както и необходимостта от укрепване на сигурността и стабилността в цялата страна.

          Особен акцент е бил поставен върху всеобхватното споразумение между сирийското правителство и Сирийски демократични сили (SDF). Френският президент е изразил подкрепа за договореността, като е подчертал, че нейното прилагане трябва да гарантира единството, суверенитета и териториалната цялост на Сирия.

          Макрон е потвърдил ангажимента на Франция за продължаваща координация със сирийските власти в подкрепа на страната и сирийския народ по пътя към стабилност, справедливост и възстановяване.

          На 30 януари Дамаск обяви постигането на всеобхватно примирие и поетапно споразумение между правителството и SDF. Двете страни са се ангажирали с незабавно прекратяване на огъня и стартиране на поетапен процес за интегриране на военните и административните структури.

          Споразумението предвижда още изтегляне на силите от линиите на съприкосновение и разполагане на сили за сигурност на Министерството на вътрешните работи в градските центрове Хасака и Камишли в североизточна Сирия. Мерките са част от по-широки усилия за възстановяване на държавния контрол и стабилността в региона.

          Договореността има за цел обединяване на сирийската територия, налагане на държавния авторитет и напредък към пълна институционална интеграция, чрез координация и съвместни усилия за възстановяване на страната след дългогодишния конфликт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          SpaceX планира до един милион спътници в орбита за изкуствен интелект

          Красимир Попов -
          Компанията SpaceX на Илон Мъск е подала заявление за изстрелването на до един милион спътници в орбита около Земята, които да служат като т.нар....
          Политика

          Португалия отпуска 2,5 млрд. евро за възстановяване след бурята „Кристин“

          Красимир Попов -
          Португалското правителство ще отдели 2,5 милиарда евро за подпомагане на възстановителните дейности след опустошителната буря „Кристин“, която премина през страната през изминалата седмица, отне...
          Политика

          Венецуелският правозащитник Хавиер Таразона излезе на свобода след над четири години затвор

          Красимир Попов -
          Известният венецуелски правозащитен активист Хавиер Таразона беше освободен след повече от четири години, прекарани в печално известния затвор „Еликойде“ в Каракас, където беше държан...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions