Ал-Шараа и Макрон обсъдиха стабилизацията на Сирия и споразумението със Сирийските демократични сили

Сирийският президент Ахмед Ал-Шараа проведе телефонен разговор с Еманюел Макрон, по време на който двамата лидери са обсъдили развитието на ситуацията в региона и усилията за насърчаване на стабилността в Сирия, предаде сирийската държавна агенция SANA.

По време на разговора Ал-Шараа е подчертал значението на международната подкрепа за сирийския политически процес, както и необходимостта от укрепване на сигурността и стабилността в цялата страна.

Особен акцент е бил поставен върху всеобхватното споразумение между сирийското правителство и Сирийски демократични сили (SDF). Френският президент е изразил подкрепа за договореността, като е подчертал, че нейното прилагане трябва да гарантира единството, суверенитета и териториалната цялост на Сирия.

Макрон е потвърдил ангажимента на Франция за продължаваща координация със сирийските власти в подкрепа на страната и сирийския народ по пътя към стабилност, справедливост и възстановяване.

На 30 януари Дамаск обяви постигането на всеобхватно примирие и поетапно споразумение между правителството и SDF. Двете страни са се ангажирали с незабавно прекратяване на огъня и стартиране на поетапен процес за интегриране на военните и административните структури.

Споразумението предвижда още изтегляне на силите от линиите на съприкосновение и разполагане на сили за сигурност на Министерството на вътрешните работи в градските центрове Хасака и Камишли в североизточна Сирия. Мерките са част от по-широки усилия за възстановяване на държавния контрол и стабилността в региона.

Договореността има за цел обединяване на сирийската територия, налагане на държавния авторитет и напредък към пълна институционална интеграция, чрез координация и съвместни усилия за възстановяване на страната след дългогодишния конфликт.