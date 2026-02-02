Андрей Велчев: Институциите ни страдат от синдрома „Надяваме се“

2 февруари 2026 | 18:23
35
Това каза председателят на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ Андрей Вълчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
По думите на госта институциите в България страдат от синдрома „Надяваме се“ и той се изразявал в това, че каквото и да ги попиташ, те отговаряли с „надяваме се“.
Велчев допълни, че инцидентите на пътя не са намалели, но все пак там всекидневно се обявявало колко е засилен контролът. По думите му действало превантивно спрямо извършването на нарушения.
Това каза председателят на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ Андрей Вълчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
По думите на госта институциите в България страдат от синдрома „Надяваме се“ и той се изразявал в това, че каквото и да ги попиташ, те отговаряли с „надяваме се“.
Велчев допълни, че инцидентите на пътя не са намалели, но все пак там всекидневно се обявявало колко е засилен контролът. По думите му действало превантивно спрямо извършването на нарушения.