Андрей Велчев: Институциите ни страдат от синдрома „Надяваме се“

Стартира нова платформа за проверка на необосновано поскъпване на храните. Това оказва влияние и по отношение на качеството, защото когато плащаме висока цена за даден продукт, който сме свикнали да присъства на нашата трапеза, искаме той да бъде качествен.“

Това каза председателят на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ Андрей Вълчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на госта институциите в България страдат от синдрома „Надяваме се“ и той се изразявал в това, че каквото и да ги попиташ, те отговаряли с „надяваме се“.

„Надяваме се“ не е достатъчно, когато най-големият орган у нас, свързан с безопасността на храните, а именно БАБХ не отговаря бързо и точно на подадени към нея сигнали. Знаем, че ти винаги са активни, когато има голяма криза, но също така знаем, че трябваше да приложат един успешен модел, какъвто е този на „Пътна полиция“, каза още гостът.

Велчев допълни, че инцидентите на пътя не са намалели, но все пак там всекидневно се обявявало колко е засилен контролът. По думите му действало превантивно спрямо извършването на нарушения.