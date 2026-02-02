НА ЖИВО
          НачалоБългарияДруги

          Андрей Велчев: Институциите работят по свои правила – от казуса „Брендо“ до качеството на храните

          Липсата на работещи институции и прилагането на двойни стандарти в управлението на държавата бяха основните акценти в коментара на Андрей Велчев, председателят на сдружението „За достъпна и качествена храна“

          2 февруари 2026 | 19:34 00
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Липсата на работещи институции и прилагането на двойни стандарти в управлението на държавата бяха основните акценти в коментара на Андрей Велчев, председателят на сдружението „За достъпна и качествена храна“. В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ той анализира както актуалния скандал с исканото предсрочно освобождаване на Ивелин Банев-Брендо, така и системните проблеми с контрола върху качеството и цените на хранителните продукти у нас.

          Повод за разговора стана новината, че началникът на софийския затвор е поискал предсрочно освобождаване на Ивелин Банев-Брендо заради добро поведение, което провокира мигновената реакция на министъра на правосъдието Георги Георгиев, разпоредил временното отстраняване на затворническия шеф. Според Велчев този казус е показателен за „липсата на институции, които да следват закона и които винаги са работили по собствени правила“. Той определи ситуацията като тревожна, особено в контекста на предстоящи избори, тъй като показва, че „все още има хора, които са нещо като местни дерибе и хора, които следват собствени закони и смятат, че ще минат незабелязани“.

          Журналистът обаче поздрави правосъдния министър за бързата намеса, отбелязвайки, че при предишни управления сме ставали свидетели на далеч по-забавени реакции.

          „За щастие има здрава воля, поне в някои министри, макар и в оставка“,

          допълни Велчев.

          Основната част от дискусията бе насочена към проблемите на българските потребители и невъзможността на държавата да гарантира както достъпността, така и безопасността на храните. Велчев изрази разочарование от факта, че битката за справедливи цени е изключително трудна заради заплахите от съдебни дела от страна на големите корпоративни играчи. По думите му фокусът на сдружението вече се измества основно към качеството, което „все повече липсва, особено сега, когато всички виждаме как галопират цените при новото превалутиране“.

          Експертът анонсира, че до седмица ще стартира нова платформа, чрез която ще се доказва необоснованото завишаване на цените. Той критикува поведението на контролните органи, като заяви, че „България страда от един синдром, който се нарича ‘надяваме се’“. Според него Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) реагира прекалено протоколно и забавено на сигнали, вместо да приложи модела на пътна полиция с по-чести и видими проверки.

          Сериозен проблем остава законовата невъзможност да се оповестяват имената на системните нарушители сред търговските вериги и производителите. Велчев подчерта, че глобите са прекалено ниски и често не постигат възпиращ ефект. Той даде пример с парадокс, при който Комисията за защита на конкуренцията налага милионни санкции на млекопреработватели, докато Агенцията по храните им налага по-ниски глоби, „за да си признаят вината и да минат между капките“, което впоследствие прави обжалването на актовете невъзможно.

          В сравнение с европейските практики, където неправителственият сектор разполага с бюджети за лабораторен контрол, в България гражданските организации разчитат на дарения и често срещат административни пречки.

          „Не е нормално да разчитаме само на една институция, която, дори и да има категоричен резултат, който е негативен и неформално би повлиял на здравето на българските потребители, ние да получаваме такива едни обтекаеми отговори“,

          категоричен бе Велчев.

          Анализаторът обърна внимание и на здравословните последици от липсата на качествен контрол, особено сред подрастващите. Той алармира, че вече има деца под 10-годишна възраст с инсулинова резистентност и сърдечно-съдови проблеми заради консумацията на енергийни напитки и продукти с прекомерно съдържание на захар. Въпреки опитите за въвеждане на по-строги регулации и „светофарна уредба“ за етикетиране на вредните храни, резултат все още няма.

          Към момента единствената работеща форма на контрол остава гражданският натиск през социалните мрежи. Велчев призова за законодателни промени, които да развържат ръцете на потребителските организации и медиите, за да могат реалните нарушители да бъдат назовавани публично, без страх от съдебно преследване.

          Масови проверки в аптеките: КЗП и БАБХ следят за спекула с цените на лекарствата

          НАП с 160 проверки в Габровска област заради въвеждането на еврото

          Властта: Тази седмица ще извършваме по над 300 проверки на ден

