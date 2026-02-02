Apple купува израелския стартъп Q.ai за близо 2 млрд. долара в ход към ново поколение AI устройства

Apple потвърди придобиването на израелския стартъп Q.ai – сделка, която ясно подсказва амбицията на технологичния гигант да навлезе по-дълбоко на пазара на преносими устройства с изкуствен интелект.

По информация на „Файненшъл таймс“ стойността на сделката е близо 2 милиарда щатски долара, което я прави второто най-голямо придобиване в историята на Apple след покупката на Beats през 2014 г.

Q.ai поддържа изключително ограничена публичност около своята технология, но патенти на компанията разкриват разработки за слушалки и очила, които използват „микродвижения на кожата на лицето“ за невербална комуникация. Това предполага нов тип потребителски интерфейс, който не изисква нито докосване, нито гласови команди.

В официално изявление вицепрезидентът на Apple по хардуера Джони Сруджи заяви, че стартъпът:

„Проправя нови и креативни начини за използване на образна обработка и машинно обучение“.

Анализатори посочват, че технологията може да се превърне в ключов елемент за развитието на умни очила и други „hands-free“ устройства, при които мимики и лицеви изражения заменят традиционните форми на управление.

Том Хълм, ръководител на GV (бивш Google Ventures) и един от основните инвеститори в Q.ai, написа в блог публикация:

„В продължение на десетилетия бяхме принудени да говорим езика на машината – да пишем, да кликваме и да плъзгаме. Днес сме в началото на нова технологична революция – епоха, в която машината най-сетне се научава да разбира нас.“

Сред инвеститорите в Q.ai са още Kleiner Perkins, Spark Capital и Exor, допълва изданието.

Стартъпът е основан през 2022 г. и се ръководи от Авиад Майзелс, познато име за Apple. Неговият предишен проект PrimeSense беше придобит от компанията още през 2013 г. и изигра ключова роля в разработването на Face ID. Съоснователи на Q.ai са Йонатан Уекслър и Ави Барлия.

В публикацията си Хълм разкрива и тежкия контекст, в който е работил екипът на компанията:

„След ужасяващата атака на 7 октомври 2023 г. около 30% от служителите бяха мобилизирани за военна служба, а седмичните ни срещи често бяха прекъсвани, защото трябваше да се укриваме в бомбоубежища.“

„Нито веднъж не се оплакаха – енергията им беше насочена към подкрепа на общността и към технологични пробиви“, добавя той.

Сделката ясно показва, че Apple залага на бъдеще, в което изкуственият интелект и преносимите технологии ще бъдат неразделно свързани, а взаимодействието с устройствата ще става все по-естествено и незабележимо.