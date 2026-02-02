Арсенал губи халф за дълго време

2 февруари 2026 | 11:20
Микел Мерино ще се подложи на операция след травма на костта на дясното стъпало в близките дни, потвърдиха от Арсенал.
„Микел ще се подложи на операция в следващите дни и след това ще започне своето възстановяване и рехабилитационна програма. Очаква се той да пропусне известно време, като целта е да поднови пълноценни тренировки до края на сезона. Всички са фокусирани върху това да подкрепят Микел, за да гарантират, че той отново е в оптимална форма в най-скоро време“, се казва в изявлението на лидера във Висшата лига.
Появиха се информации след травмата на полузащитника, че „артилеристите“ ще излязат на пазара в търсене на нов футболист, но трансферният прозорец затваря днес в 19:00 часа местно време (21:00 българско).
В халфовата линия Арсенал разполага с Деклан Райс, Кристиан Ньоргор, Мартин Субименди, Еберечи Езе, Майлс Люис-Скели и Кай Хаверц като варианти за покритие.
Мерино има 33 мача за „топчиите“ във всички турнири този сезон, в които е вкарал шест пъти и е дал три асистенции.
