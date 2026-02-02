Атлетик Билбао и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в Дербито на Страната на баските от 22-ия кръг на Ла Лига! Точен за “лъвовете” бе Иниго Руис де Галарета, като така те събраха 25 точки и излязоха на 11-о място. За Сосиедад вкара Гонсало Гедеш, като гостите завършиха мача с 10 души след напълно несъществуващ червен картон за Брайс Мендес за измислен фал срещу Айтор Паредес. Тимът на Пелегрино Матарацо остава на 8-о място с 28 точки.

На “Сан Мамес” гостите от Сан Себастиан успяха да поведат в резултата в 38-ата минута, когато Серхио Гомес подаде към Гонсало Гедеш, който със снаряд от далечна дистанция не остави шансове на Унай Симон и вкара за 1:0 в полза на Реал Сосиедад!

Седем минути след началото на второто полувреме Микел Оярсабал успя да се промуши през защитата на “лъвовете” и да стреля, но не уцели вратата.

В 83-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Айтор Паредес изигра театрално една ситуация с Брайс Мендес и падна след леко докосване от футболиста на Сосиедад, който за това си действие видя червения цвят на картона от Гийеро Куадра Фернандес!

Числовото неравенство накара гостите да се окопаят в защита, а домакините се хвърлиха в атака.

Така се стигна до 88-ата минута, когато Юри Берчиче намери Иниго Руис де Галарета на ъгъла на наказателното поле вдясно от вратата. Де Галарета се промуши между двама защитници и нахлу в пеналтерията, където подмина още двама играчи на Сосиедад, след което стреля и прати топката в лявата част от вратата – 1:1!

Атаките на Атлетик Билбао продължиха до края на срещата, но Реал Сосиедад не се пропука отново и успя да вземе точка от този мач, който допреди червения картон контролираше напълно!