НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Атлетик Билбао и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1

          Числовото неравенство накара гостите да се окопаят в защита, а домакините се хвърлиха в атака

          2 февруари 2026 | 00:04 140
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Атлетик Билбао и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в Дербито на Страната на баските от 22-ия кръг на Ла Лига! Точен за “лъвовете” бе Иниго Руис де Галарета, като така те събраха 25 точки и излязоха на 11-о място. За Сосиедад вкара Гонсало Гедеш, като гостите завършиха мача с 10 души след напълно несъществуващ червен картон за Брайс Мендес за измислен фал срещу Айтор Паредес. Тимът на Пелегрино Матарацо остава на 8-о място с 28 точки.

          - Реклама -

          На “Сан Мамес” гостите от Сан Себастиан успяха да поведат в резултата в 38-ата минута, когато Серхио Гомес подаде към Гонсало Гедеш, който със снаряд от далечна дистанция не остави шансове на Унай Симон и вкара за 1:0 в полза на Реал Сосиедад!

          Седем минути след началото на второто полувреме Микел Оярсабал успя да се промуши през защитата на “лъвовете” и да стреля, но не уцели вратата. 

          В 83-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Айтор Паредес изигра театрално една ситуация с Брайс Мендес и падна след леко докосване от футболиста на Сосиедад, който за това си действие видя червения цвят на картона от Гийеро Куадра Фернандес! 

          Числовото неравенство накара гостите да се окопаят в защита, а домакините се хвърлиха в атака. 

          Така се стигна до 88-ата минута, когато Юри Берчиче намери Иниго Руис де Галарета на ъгъла на наказателното поле вдясно от вратата. Де Галарета се промуши между двама защитници и нахлу в пеналтерията, където подмина още двама играчи на Сосиедад, след което стреля и прати топката в лявата част от вратата – 1:1!

          Атаките на Атлетик Билбао продължиха до края на срещата, но Реал Сосиедад не се пропука отново и успя да вземе точка от този мач, който допреди червения картон контролираше напълно!

          Атлетик Билбао и Реал Сосиедад завършиха наравно 1:1 в Дербито на Страната на баските от 22-ия кръг на Ла Лига! Точен за “лъвовете” бе Иниго Руис де Галарета, като така те събраха 25 точки и излязоха на 11-о място. За Сосиедад вкара Гонсало Гедеш, като гостите завършиха мача с 10 души след напълно несъществуващ червен картон за Брайс Мендес за измислен фал срещу Айтор Паредес. Тимът на Пелегрино Матарацо остава на 8-о място с 28 точки.

          - Реклама -

          На “Сан Мамес” гостите от Сан Себастиан успяха да поведат в резултата в 38-ата минута, когато Серхио Гомес подаде към Гонсало Гедеш, който със снаряд от далечна дистанция не остави шансове на Унай Симон и вкара за 1:0 в полза на Реал Сосиедад!

          Седем минути след началото на второто полувреме Микел Оярсабал успя да се промуши през защитата на “лъвовете” и да стреля, но не уцели вратата. 

          В 83-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Айтор Паредес изигра театрално една ситуация с Брайс Мендес и падна след леко докосване от футболиста на Сосиедад, който за това си действие видя червения цвят на картона от Гийеро Куадра Фернандес! 

          Числовото неравенство накара гостите да се окопаят в защита, а домакините се хвърлиха в атака. 

          Така се стигна до 88-ата минута, когато Юри Берчиче намери Иниго Руис де Галарета на ъгъла на наказателното поле вдясно от вратата. Де Галарета се промуши между двама защитници и нахлу в пеналтерията, където подмина още двама играчи на Сосиедад, след което стреля и прати топката в лявата част от вратата – 1:1!

          Атаките на Атлетик Билбао продължиха до края на срещата, но Реал Сосиедад не се пропука отново и успя да вземе точка от този мач, който допреди червения картон контролираше напълно!

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Десет от ПСЖ се върнаха на челото в Лига 1

          Станимир Бакалов -
          Пари Сен Жермен постигна труден успех с 2:1 в гостуването си на Страсбург в мач от 20-ия кръг на Лига 1. Домакините пропуснаха дузпа...
          Спорт

          Ювентус разби Парма с 4:1

          Станимир Бакалов -
          Ювентус разгроми Парма с 4:1 като гост в двубой от 23-ия кръг на Серия А! Успехът за “бианконерите” дойде след 2 гола на Бремер и по един...
          Спорт

          Локо (Пд) се отказа от Лукас Салинас

          Станимир Бакалов -
          Тимът на Локомотив (Пловдив) се прибра благополучно от двуседмичния си подготвителен лагер в Белек тази вечер.   Пловдивчани ще имат два дни почивка и ще...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions