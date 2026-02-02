Авто Ретро Салон завладява София от 12 до 14 февруари

3 дни на спиращи дъха ретро автомобили, сред които изключителният Mercedes Benz 500 SEL Guard B6, елегантната DKW F8 Limousine, Jaguar S-Type 3.8 и още много други, ни очакват от 12 до 14 февруари в София. Защото тогава ще се проведе 3-ият Пролетен Авто Ретро салон, в Интер Експо Център.

Зрелищното събитие се организира от Софийския авто ретро клуб (САРК) в партньорство с Интер Експо Център и ще е част от българското туристическо изложение Ваканция&СПА Експо 2026. Билетите за посещение са достъпни на www.iec.urboapp.com.

В Интер Експо Център Пролетният Авто Ретро салон ще събере много, наистина много автомобили на частни колекционери, авто ретро клубове, авто ретро музеи и значими колекционери. Желанието на организаторите e мащабното събитие под закрит покрив да се превърне в традиционно и да даде сцена на авто ретро клубовете от цялата страна по подобие на Есен, Щутгарт, Болония, Милано, Париж и Бирмингам.

Леко повдигаме завесата

Както споменахме, от 12 до 14 февруари на 3-ия Пролетен Авто Ретро салон ще можем да се насладим на много класически автомобили – в зали 1 и 5 на Интер Експо Център.

Всеки ценител, след като чуе думите Mercedes Benz 500 SEL Guard B6, W126, знае, че предстои изключителна среща. От модификацията на модела са произведени едва 652 бройки. Автомобилът гостува от Музея на авто-ретро автомобилите в Пещера. Бронираният Mercedes Benz 500 SEL Guard B6, W126 е возил до 10 ноември самият Тодор Живков.

Погледите ще пленява елегантната DKW F8 Limousine. Определяната като един от последните шедьоври на германската автомобилна индустрия преди Втората световна война, лимузината разчита на двуцилиндров двутактов двигател, предно предаване и характерната дървено-метална каросерия.

Един от най-бързите британски автомобили през 60-те години на XXв, Jaguar S-Type 3.8, също е сред возилата. Конкретният екземпляр е произведен през 1965г., развива до 200км/ч и разполага с над 220к.с.

1 билет – много възможности

От 12 до 14 февруари Ваканция&СПА Експо 2026 ще събере изложители от няколко континента. Присъствието на компании от всеки сегмент на туризма дава възможност за пълен поглед върху сектора, развитието на бизнеса и откриване на непознати дестинации.

Изложбените зали са тематично обособени. „Зала България“ е посветена на местния туризъм. „Зала Европа“ представя чуждестранни общински структури и бордове по туризъм, български и чуждестранни компании с решения за туристическия бранш, хотели и комплекси за настаняване у нас и Европа, туристически компании за пътувания в Стария континент, компании и доставчици на продукти и услуги. „Зала Свят“ събира български и международни туристически компании за почивки в цял свят, посолства и други съпътстващи услуги.

Допълнителни перспективи създават B2B МАTCHMAKING PLATFORM, байерска програма и очакваната с интерес зона DIGITAL BOX, която събира дигиталните решения за туристическия сектор.

Кои ще са останалите автомобили на 3-ия Пролетен Авто Ретро салон? Какво ще ни предложи туристическото изложение Ваканция&СПА Експо 2026? Следете сайта www.holidayfair-sofia.com и Фейсбук страницата ТУК. А за да видите всичко наживо от 12 до 14 февруари, вземете своя билет на www.iec.urboapp.com. На 14 февруари, Денят на влюбените, един билет ще важи за двама души.