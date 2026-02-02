НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:49 След публикация на „Евроком“ за Брендо: Правосъдният министър погва шефа на затвора15:34 Разследващи пред Евроком: Проверява се дали трите трупа на „Петрохан“ не са на издирваните от „Наглите“14:47 Диляна Гайтанджиева пред Евроком за българската следа в „Епстийн“: Правителствени срещи, модели и тайни пратки (аудио)14:01 Първи подробности за трите трупа, открити на „Петрохан“, имало е и пожар13:21 Президентът Йотова започва утре консултациите за служебен премиер, първи са парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ10:47 WSJ: САЩ са публикували нецензурираните имена на над 40 от жертвите на Епстийн10:40 „Льо Монд“: Украйна се готви да воюва още 5-10 години10:33 Петльовден е – Празник на силата и закрилата на момчетата в семейството09:49 Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?
          НачалоБългарияКултура

          България кандидатства с Розовата долина в ЮНЕСКО

          Основната цел е опазване и популяризиране на Розовата долина като културно и стопанско наследство със световно значение.

          2 февруари 2026 | 17:03 180
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България ще подаде апликационни форми за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, както и за включването ѝ в Системите за селскостопанско наследство с глобално значение (GIAHS) към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Това стана ясно по време на дискусия в Казанлък между представители на държавната и местната власт, културни институции и представители на розопроизводителния сектор.

          - Реклама -

          Инициативата се реализира съвместно от Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.

          Председателят на асоциацията Гергана Андреева подчерта, че основната цел е опазване и популяризиране на Розовата долина като културно и стопанско наследство със световно значение.

          Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          „Фокусът е върху съхраняването на традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и върху възможностите за регионално и международно сътрудничество чрез механизмите на ЮНЕСКО и ФАО.“

          Кметът на Казанлък Галина Стоянова отбеляза, че местната общност и производителите са истинските пазители на традицията, а международното признание би затвърдило розопроизводството като национална ценност.

          „Очаквам го, защото сме получавали подкрепа в не една битка за розовото масло.“

          Стоянова подчерта, че и други държави проявяват интерес към подобни инициативи и е необходима силна институционална подкрепа, за да се ускори процесът.

          Съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева посочи, че подобна кандидатура е знак за признание и отличителна марка за държавата, като напомни, че настоящата година е обявена за година на културното наследство.

          „Ако нещо ни отличава като дестинация, то това не са само природните дадености, а и традициите, които пазим.“

          Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО? Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО?

          Министерството на туризма е заявило готовност да съдейства в процеса по кандидатстване.

          От Министерството на земеделието и храните също заявиха подкрепа за инициативата.

          „Когато нещо тръгва като хубава инициатива, трябва да сме абсолютно заедно.“

          Представителят на външното министерство Дафинка Прокопова изрази увереност, че чрез координирани усилия Розовата долина и българското розово масло ще получат заслужено международно признание.

          По време на срещата подкрепа за инициативата изразиха кметове, културни институции, читалища и представители на розопроизводителния сектор от региона.

          България ще подаде апликационни форми за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, както и за включването ѝ в Системите за селскостопанско наследство с глобално значение (GIAHS) към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Това стана ясно по време на дискусия в Казанлък между представители на държавната и местната власт, културни институции и представители на розопроизводителния сектор.

          - Реклама -

          Инициативата се реализира съвместно от Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.

          Председателят на асоциацията Гергана Андреева подчерта, че основната цел е опазване и популяризиране на Розовата долина като културно и стопанско наследство със световно значение.

          Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО Мария Габриел поема поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

          „Фокусът е върху съхраняването на традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и върху възможностите за регионално и международно сътрудничество чрез механизмите на ЮНЕСКО и ФАО.“

          Кметът на Казанлък Галина Стоянова отбеляза, че местната общност и производителите са истинските пазители на традицията, а международното признание би затвърдило розопроизводството като национална ценност.

          „Очаквам го, защото сме получавали подкрепа в не една битка за розовото масло.“

          Стоянова подчерта, че и други държави проявяват интерес към подобни инициативи и е необходима силна институционална подкрепа, за да се ускори процесът.

          Съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева посочи, че подобна кандидатура е знак за признание и отличителна марка за държавата, като напомни, че настоящата година е обявена за година на културното наследство.

          „Ако нещо ни отличава като дестинация, то това не са само природните дадености, а и традициите, които пазим.“

          Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО? Кандидатстваме и с киселото мляко за ЮНЕСКО?

          Министерството на туризма е заявило готовност да съдейства в процеса по кандидатстване.

          От Министерството на земеделието и храните също заявиха подкрепа за инициативата.

          „Когато нещо тръгва като хубава инициатива, трябва да сме абсолютно заедно.“

          Представителят на външното министерство Дафинка Прокопова изрази увереност, че чрез координирани усилия Розовата долина и българското розово масло ще получат заслужено международно признание.

          По време на срещата подкрепа за инициативата изразиха кметове, културни институции, читалища и представители на розопроизводителния сектор от региона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Григорова алармира за откази за прием на спешни пациенти в София

          Десислава Димитрова -
          Общинският съветник в София Ваня Григорова описва в публикация във Facebook няколко случая, при които пациенти в спешно състояние срещат затруднения да бъдат приети в болница в столицата.
          Култура

          Улица в София ще носи името на Тери Пратчет

          Росица Николаева -
          София ще има улица, която ще носи името на писателя Тери Пратчет. Това стана ясно от седмичния бюлетин за работата на районния кмет и администрацията на район...
          ИТ

          Samsung официално влиза в AR сектока с умни очила за масовия потребител

          Михаил Георгиев -
          Технологичният лидер Samsung официално потвърди дългоочакваната новина, слагайки край на месеците спекулации в индустрията – компанията разработва собствени очила за добавена реалност (AR). За...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions