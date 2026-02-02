България кандидатства с Розовата долина в ЮНЕСКО

България ще подаде апликационни форми за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, както и за включването ѝ в Системите за селскостопанско наследство с глобално значение (GIAHS) към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Това стана ясно по време на дискусия в Казанлък между представители на държавната и местната власт, културни институции и представители на розопроизводителния сектор.

Инициативата се реализира съвместно от Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.

Председателят на асоциацията Гергана Андреева подчерта, че основната цел е опазване и популяризиране на Розовата долина като културно и стопанско наследство със световно значение.

„Фокусът е върху съхраняването на традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и върху възможностите за регионално и международно сътрудничество чрез механизмите на ЮНЕСКО и ФАО.“

Кметът на Казанлък Галина Стоянова отбеляза, че местната общност и производителите са истинските пазители на традицията, а международното признание би затвърдило розопроизводството като национална ценност.

„Очаквам го, защото сме получавали подкрепа в не една битка за розовото масло.“

Стоянова подчерта, че и други държави проявяват интерес към подобни инициативи и е необходима силна институционална подкрепа, за да се ускори процесът.

Съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева посочи, че подобна кандидатура е знак за признание и отличителна марка за държавата, като напомни, че настоящата година е обявена за година на културното наследство.

„Ако нещо ни отличава като дестинация, то това не са само природните дадености, а и традициите, които пазим.“

Министерството на туризма е заявило готовност да съдейства в процеса по кандидатстване.

От Министерството на земеделието и храните също заявиха подкрепа за инициативата.

„Когато нещо тръгва като хубава инициатива, трябва да сме абсолютно заедно.“

Представителят на външното министерство Дафинка Прокопова изрази увереност, че чрез координирани усилия Розовата долина и българското розово масло ще получат заслужено международно признание.

По време на срещата подкрепа за инициативата изразиха кметове, културни институции, читалища и представители на розопроизводителния сектор от региона.