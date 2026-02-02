България кандидатства с Розовата долина в ЮНЕСКО

България ще подаде апликационни форми за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, както и за включването ѝ в Системите за селскостопанско наследство с глобално значение (GIAHS) към Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). Това стана ясно по време на дискусия в Казанлък между представители на държавната и местната власт, културни институции и представители на розопроизводителния сектор.
Инициативата се реализира съвместно от Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.
Председателят на асоциацията Гергана Андреева подчерта, че основната цел е опазване и популяризиране на Розовата долина като културно и стопанско наследство със световно значение.
Кметът на Казанлък Галина Стоянова отбеляза, че местната общност и производителите са истинските пазители на традицията, а международното признание би затвърдило розопроизводството като национална ценност.
Стоянова подчерта, че и други държави проявяват интерес към подобни инициативи и е необходима силна институционална подкрепа, за да се ускори процесът.
Съветникът на министъра на туризма Амелия Гешева посочи, че подобна кандидатура е знак за признание и отличителна марка за държавата, като напомни, че настоящата година е обявена за година на културното наследство.
Министерството на туризма е заявило готовност да съдейства в процеса по кандидатстване.
От Министерството на земеделието и храните също заявиха подкрепа за инициативата.
Представителят на външното министерство Дафинка Прокопова изрази увереност, че чрез координирани усилия Розовата долина и българското розово масло ще получат заслужено международно признание.
По време на срещата подкрепа за инициативата изразиха кметове, културни институции, читалища и представители на розопроизводителния сектор от региона.