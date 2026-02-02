Бензема ще има нов отбор

Носителят на „Златната топка“ Карим Бензема е съвсем близо до преминаване в гранда Ал-Хилал от настоящия си клуб Ал-Итихад. Опитният нападател ще подпише договор с клуба от Рияд до лятото на 2027 г., съобщава авторитетното издание L’Equipe. Журналистът от RMC Sport Фабрис Хокинс също потвърди, че страните вече са постигнали пълно споразумение за трансфера.

Фабрицио Романо добавя, че финализирането на сделката зависи от последните формални стъпки, които двата клуба трябва да предприемат в следващите часове.

Причината за раздялата се корени в обтегнатите отношения между французина и настоящото му ръководство. По-рано се появиха информации, че Бензема е счел предложението на Ал-Итихад за удължаване на договора му за „обидно“, което го е подтикнало да търси ново предизвикателство в Саудитска Арабия.