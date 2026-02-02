НА ЖИВО
          БФС за втори път посече Ботев (Пловдив) за Око-Флекс

          Нападателят може да бъде картотекиран служебно

          2 февруари 2026 | 15:15
          Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз позволи на Левски да картотекира Армстронг Око-Флекс. От централата обявиха, че при нежелание на Ботев Пловдив да прекрати договора на ирландското крило и да го освободи от акаунта си в електронното първенство, това ще се случи по служебен начин.

          Ето какво написаха от БФС:

          „По заявление от ПФК „Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК „Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК „Левски“ София.

          При нежелание от ПФК „Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин.“

