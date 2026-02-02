БНТ защити ДАРА: Успешно бяха блокирани над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота

Националната селекция за „Евровизия“ приключи и вече е известно, че Дара е артистът, който ще представи страната ни на престижния конкурс. Темата развълнува зрителите и мрежата не стихваше от коментари.

За организацията, за артистите, за песните, за журито и зрителския вот – всичко и всички. 15 известни български имена се явиха и вложиха много старание, труд и емоции в подготовката и представянето си. Всичко това доведе до огромен зрителски интерес и всички бяха пред екраните във финалната вечер на селекцията на 31-ви януари.

Победителят е ДАРА

След полуфинала, на който се явиха 15 артиста, 8 продължиха към финала. След гласуване на журито и зрителите. На финал останаха Дара, Роксана, „Молец“, Мона, Прея, Михаела Маринова, Innerglow и „Керана и Космонавтите“. В края на вечерта бе обявен и победителят, избран с комбиниран вот и това е Дара.

Официалната позиция на БНТ за зрителския вот

Мрежата закипя от коментари след финала по отношение на зрителския вот и прозрачността. Появиха се всякакви теории за гласуването

Преди часове БНТ публикува официалната си позиция, с която разяснява всичко около зрителския вот. Ето какво е то:

По време на гласуването в първия етап на националната селекция зрителският вот бе виден в реално време с цел пълна прозрачност. Последващият анализ показа, че практиката повлиява негативно на участниците в конкурса, още преди официалното обявяване на окончателните резултати. Тиражираните в социалните мрежи скрийншоти с резултати от различни периоди в прозореца за гласуване, когато е нормално да има динамика и преподреждане на класирането в реално време, дават поле за конспиративни тълкувания и безпочвени съмнения.



Паралелно с това, по време на прозореца за гласуване, екипът организирал и подсигурил IT-инфраструктурата на сайта, успешно е блокирал над 1,5 млн. гласове от Азия, отчетени като опит за манипулация на вота.



Разпространяваните твърденията за хакване на уебсайта на БНТ, са напълно необосновани, тъй като с оглед гарантиране на защитата и целостта на процедурата, гласуването не се е провеждало чрез уебсайта на БНТ.



С цел гарантиране на честен вот, равнопоставеност между участниците и защита на реалния зрителски избор, във втория лайв резултатите от зрителското гласуване не бяха показвани в реално време.

Това решение е в съответствие с добри европейски практики при организирането на музикални конкурси и телевизионни формати, при които се цели максимална обективност на процеса.

В допълнение, с екипите на финалистите бе проведен брифинг, в който бяха информирани за взетите до момента мерки, както и за стъпките, които Българската национална телевизия предприема, за да гарантира онлайн гласуването.