Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта, като лечебното заведение е останало без ток и отопление в продължение на пет часа. По информация на местната власт причината е едновременна авария на два електропровода, а аварийни екипи са работили на място за отстраняване на проблема.
Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление пет часа: Каква е причината?
