НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление пет часа: Каква е причината?

          2 февруари 2026 | 09:14 230
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта, като лечебното заведение е останало без ток и отопление в продължение на пет часа. По информация на местната власт причината е едновременна авария на два електропровода, а аварийни екипи са работили на място за отстраняване на проблема.

          - Реклама -
          Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата

          „Агрегатът е бил задействан и всички жизненоважни отделения са били захранени с електричество”, заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.

          Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта, като лечебното заведение е останало без ток и отопление в продължение на пет часа. По информация на местната власт причината е едновременна авария на два електропровода, а аварийни екипи са работили на място за отстраняване на проблема.

          - Реклама -
          Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата

          „Агрегатът е бил задействан и всички жизненоважни отделения са били захранени с електричество”, заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-кметът на Гълъбово Пламен Бараков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията в Горна Оряховица задържа жена за кражба на алкохол за 430 евро

          Дамяна Караджова -
          32-годишна жена е задържана за кражба на алкохол на стойност 430 евро от магазин в Горна Оряховица
          Общество

          Затвориха ГКПП „Лесово“, трафикът на „Капитан Андреево“ е натоварен

          Никола Павлов -
          Граничният контролно-пропускателен пункт „Лесово“ на границата с Турция е преустановил работа от 03:40 часа заради спиране на електрозахранването, съобщиха от ГД „Гранична полиция“ към...
          България

          Само в ЕВРОКОМ: Шефът на софийския затвор поиска Брендо да бъде предсрочно освободен. Нарушава ли се законът?

          Катя Илиева -
          Шефът на Софийския централен затвор Борислав Чорбански преди дни поиска от СГС предсрочно да бъде освободен Евелин Банев-Брендо - една от най- знаковите фигури...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions