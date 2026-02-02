Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление пет часа: Каква е причината?

Заради влошените метеорологични условия електрозахранването в болницата в Гълъбово е било прекъснато в неделя вечерта, като лечебното заведение е останало без ток и отопление в продължение на пет часа. По информация на местната власт причината е едновременна авария на два електропровода, а аварийни екипи са работили на място за отстраняване на проблема.

