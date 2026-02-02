НА ЖИВО
          Болницата в Гълъбово остана без ток и отопление в разгара на зимата

          2 февруари 2026 | 00:50 170
          Снимка: БГНЕС
          Болницата в Гълъбово – градът, известен като „енергийното сърце“ на България – остана без електрозахранване и отопление в разгара на зимата. Аварията е възникнала около 20:00 часа тази вечер, вследствие на влошените метеорологични условия в региона.

          Заместник-кметът на общината Пламен Бараков потвърди пред БГНЕС, че ситуацията е сериозна, но се предприемат всички възможни действия за бързо отстраняване на проблема.

          „Прави се всичко възможно в най-кратък срок да бъде възстановено електроподаването към лечебното заведение“, заяви Бараков.

          Вече близо два часа болницата е в пълно затъмнение и без отопление. Екипите на енергоразпределителната компания са установили, че повредата не е в самата сграда на болницата. В момента се извършва обход на електропреносната мрежа, за да бъде локализирано точното място на прекъсването по линията.

          Ситуацията е особено тревожна, предвид стратегическото значение на Гълъбово. На територията на общината са разположени най-големите топлоелектрически централи в страната, а именно тази болница е ключовото лечебно заведение, което е в готовност да приема пациенти от ТЕЦ-овете при евентуални промишлени аварии.

          Към момента няма официална информация за броя на настанените пациенти, нито дали сред тях има хора на апаратно дишане или други животоподдържащи системи, което допълнително засилва общественото безпокойство.

