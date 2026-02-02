НА ЖИВО
      понеделник, 02.02.26
      НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Политика

          Борислав Гуцанов: БСП трябва да се върне към левите си корени

          2 февруари 2026 | 22:08 80
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Сподели
          Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов е сред кандидатите за лидер на БСП. По време на среща в пазарджишкото село Главиница той подчерта, че партията се намира в ключов момент и има нужда от ясно завръщане към своите леви принципи.

          По думите му предстоящият Конгрес ще има решаващо значение, тъй като трябва да избере председател, способен да изведе социалистите от кризата и да възстанови общественото доверие към т.нар. Столетница.

          „За мен най-важното е Конгресът да избере този председател, който наистина в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилната писта, да се върне към основите си. Аз съм повече от убеден, че на България ѝ трябва лява партия – такава, каквато е БСП. Неслучайно ние повече от 120 години сме парламентарно представена партия“, заяви Гуцанов.

          Той акцентира, че именно ясната лява идентичност и социалната ангажираност са пътят за стабилизиране на партията и за възстановяване на позициите ѝ в българския политически живот.

