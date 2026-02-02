Бурята „Кристин“ потопи Португалия: изпускат милиони кубици вода, нови порои заплашват страната
След опустошителната атлантическа буря „Кристин“ португалските власти започнаха контролирано изпускане на големи количества вода от преливащи язовири и водоеми, докато прогнозите сочат нови интензивни валежи в страната още днес
След опустошителната атлантическа буря „Кристин“ португалските власти започнаха контролирано изпускане на големи количества вода от преливащи язовири и водоеми, докато прогнозите сочат нови интензивни валежи в страната още днес, предаде БТА.
Според информация на Португалската агенция по околната среда, цитирана от националното радио и телевизия, за два дни в реките са били насочени около 500 милиона кубични метра вода. Това количество се равнява на потреблението на близо три милиона жители на Лисабон и околните райони за повече от три години. В същото време почти всички реки в страната вече преливат, а метеоролозите предупреждават за ново влошаване на времето през идните дни.
Стихията удари португалското крайбрежие рано в сряда, като поривите на вятъра достигнаха над 170 километра в час.
В първите часове на бурята живота си загубиха петима души, а по-късно жертвите станаха общо осем, като стотици хора са били ранени.
Заради продължаващите тежки метеорологични условия правителството удължи извънредното положение в цялата страна до събота, когато предстои провеждането на президентски избори.
Очаква се нова зона на ниско налягане да премине през Португалия още тази вечер, което ще донесе допълнителни поройни валежи. В редица райони почвата вече е силно наситена с вода и трудно може да поеме нови количества.
В няколко части на страната пътният и железопътният трафик са прекъснати заради наводнения и свлачища, а по крайбрежието е обявен оранжев код за опасно време, заради силни ветрове и високи вълни.
