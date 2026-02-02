НА ЖИВО
          Бурята „Кристин“ потопи Португалия: изпускат милиони кубици вода, нови порои заплашват страната

          След опустошителната атлантическа буря „Кристин“ португалските власти започнаха контролирано изпускане на големи количества вода от преливащи язовири и водоеми, докато прогнозите сочат нови интензивни валежи в страната още днес

          2 февруари 2026 | 16:52 694
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Сподели
          След опустошителната атлантическа буря „Кристин“ португалските власти започнаха контролирано изпускане на големи количества вода от преливащи язовири и водоеми, докато прогнозите сочат нови интензивни валежи в страната още днес, предаде БТА.

          Португалия отпуска 2,5 млрд. евро за възстановяване след бурята „Кристин"

          Според информация на Португалската агенция по околната среда, цитирана от националното радио и телевизия, за два дни в реките са били насочени около 500 милиона кубични метра вода. Това количество се равнява на потреблението на близо три милиона жители на Лисабон и околните райони за повече от три години. В същото време почти всички реки в страната вече преливат, а метеоролозите предупреждават за ново влошаване на времето през идните дни.

          Стихията удари португалското крайбрежие рано в сряда, като поривите на вятъра достигнаха над 170 километра в час.

          В първите часове на бурята живота си загубиха петима души, а по-късно жертвите станаха общо осем, като стотици хора са били ранени.

          Заради продължаващите тежки метеорологични условия правителството удължи извънредното положение в цялата страна до събота, когато предстои провеждането на президентски избори.

          Португалия под нова заплаха от проливни дъждове, близо 200 000 души остават без ток след бурята „Кристин"

          Очаква се нова зона на ниско налягане да премине през Португалия още тази вечер, което ще донесе допълнителни поройни валежи. В редица райони почвата вече е силно наситена с вода и трудно може да поеме нови количества.

          В няколко части на страната пътният и железопътният трафик са прекъснати заради наводнения и свлачища, а по крайбрежието е обявен оранжев код за опасно време, заради силни ветрове и високи вълни.

          Португалия отпуска 2,5 млрд. евро за възстановяване след бурята „Кристин"

          Португалия под нова заплаха от проливни дъждове, близо 200 000 души остават без ток след бурята „Кристин"

          Крими

          Отново арестуваха сина на норвежката престолонаследница

          Десислава Димитрова -
          Норвежката полиция задържа най-големия син на престолонаследницата Мете-Марит – 29-годишния Мариус Борг Хойби, съобщава „Ройтерс“, като арестът е извършен по нови криминални обвинения дни преди началото на отделен съдебен процес срещу него.
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 3,6 разтърси Гърция

          Десислава Димитрова -
          Земетресение с магнитуд 3,6 по Рихтер е регистрирано в района на Калаврита, в област Ахая на полуостров Пелопонес.
          Общество

          Гърция въвежда задължителни психотестове за учителите

          Десислава Димитрова -
          В Гърция започва въвеждането на психологически тестове за учителите, след като данни на Министерството на здравеопазването показват, че 2500 преподаватели в училищата са били идентифицирани като неспособни да работят с деца заради психически проблеми.
