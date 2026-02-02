DARA за Евровизия: Чудя се дали си струва цялото усилие и съм обидена от хейта

„Емоциите не са утихвали. Доста съм смазана от цялата негативна реакция от публиката. Благодаря на хората, които са ме подкрепили и подкрепят в момента.

Чудя се дали си струва цялото усилие, след като това е реакцията на публиката. За мен никога нищо не е било на всяка цена“. Това каза в предаването „Тази сутрин“ DARA след финала на националната секция за представител за „Евровизия 2026“.

В събота жури и публика поставиха на първо място поп певицата, която е и част от треньорите в „Гласът на България“ по bTV.

В журито бяха Богдана Карадочева, Нина Николина, Любо Киров, Криско и гръцката звезда Виктория Халкити, която е истинска легенда с над 30 години опит на „Евровизия“.

Часове след победата ѝ чрез своите профили в социалните мрежи „Евровизия“ официално също представи изпълнителят ни.

„Знам, че победителят във всеки формат изяжда негативни реакции. Това е част от играта. Опитвам се да претръпна от хейта. Но недоверието към това, което аз мога, е най-обиждащо“, добави тя.